Belinda será 'Youtuber'

La cantante Belinda incursionará como Youtuber próximamente, según anunció en su cuenta de Twitter.



"Belifans!! En las próximas semanas voy a empezar a subir videos en este canal para que se suscriban", indicó la intérprete del tema "Sapito".



En octubre pasado, Belinda explicó por qué no había lanzado nueva música ni había estado tan activa en sus redes sociales. "Tomé un tiempo para mí", argumentó.



Tan sólo un mes antes generó polémica al contestarle a una asistente, durante uno de sus conciertos: "Si no te gusta el show, te puedes ir".



Sin embargo, estos días en su cuenta de Twitter ha endulzado su tono: “Siempre me preguntan que para mí que significa o si podría definirlos con una sola palabra, la respuesta es que lo son #Todo!”, publicó en Twitter.



Belinda se une así a la lista de cantantes que han extendido su influencia más allá del escenario, como el cantautor venezolano Carlos Baute.