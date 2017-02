Cantante deja ver más de la cuenta

EL UNIVERSAL | REDACCIÓN Publicada el

La actriz y cantante Jennifer Lopez, de 47 años, volvió a enamorar a sus millones de seguidores con ayuda de su sensualidad y belleza.

En su perfil de Instagram, la intérprete de éxitos como 'On the floor', 'Feel the light' y 'Get right' lució un largo blusón de algodón, con una pronunciada abertura a la altura del muslo.

“Después del show se siente...”, escribió junto a la imagen, en la que se le nota bastante gustosa y relajada, en un cómodo sillón.

Más de un millón de 'me gusta' recibió dicha imagen, además de comentarios como “Estás como quieres estar”, “Dios me ha dado mis ojos para mirar la belleza del mundo” y “Tan atractiva, tan relajante”.