Continúa conmemoración del Centenario de la Constitución

JULIETA ORTIZ | Irapuato, Gto. Publicada el

Legisladores, catedráticos, empresarios y alumnos conmemoraron el Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, con un panel de discusión sobre las modificaciones que ha sufrido el documento desde su promulgación.



En el auditorio Azteca de la UQI, los panelistas realizaron un recorrido por la historia de la Constitución que ha tenido cerca de 700 modificaciones y que actualmente resulta confusa en algunos de sus artículos.



Francisco Javier López, alumno de la facultad de Derecho de la UQI, destacó que la Constitución ha sido traducida a más de 40 lenguas indigenas, se ha malinterpretado e incluso mal usado a lo largo de sus 100 años de existencia, sin embargo es un documento que aún resulta funcional y no pierde vigencia.



Cuestionó los artículos que hablan de la libertad de expresión y su falta de aplicación a Gobernantes a nivel nacional que han incurrido en faltas a los ciudadanos, que no siempre tienen las mismas oportunidades de quienes están en el poder.



Exhortó a los alumnos que se sumen al cambio que necesita México como país, generar proyectos que influyan de manera positiva en la sociedad y sobre todo que se pueda disminuir el estancamiento social en el que está inmerso el país.



La Diputada Local del PRI, Irma Leticia González Sánchez participó como panelista y aseguró que pese a las modificaciones que ha sufrido el documento, no es necesaria una nueva Constitución Política.



"Necesitamos ver desde diferentes puntos de vista los 100 años de la Constitución (...) hay muchos artículos que no se han reformado, alrededor de 27 artículos no han sufrido ninguna modificación, 109 han sufrido más de una modificación, y como 31 artículos que se han reformado de 10 a 70 veces", indicó.



Asimismo apuntó que se dabe dar más importancia a la celebración del Centenario de la Constitución Política de México, y continuar con la adecuación de los artículos para cumplir con las necesitadas actuales del país.

El Plus



