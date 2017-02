Quiere regresar a EU guanajuatense deportada

REDACCIÓN Publicada el

Guadalupe García, la mexicana que fue deportada de Estados Unidos, no desea quedarse en México, sino regresar a territorio estadounidense.



En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la mujer originaria de Acámbaro, Guanajuato, aseguró que intentará regresar con sus hijos, que tienen ciudadanía estadounidense.



La mujer señaló que estará algunos días en Nogales, Sonora, y piensa visitar a sus familiares en Guanajuato próximamente, aunque no dijo cuándo.



"Mi objetivo es regresar a Estados Unidos, estar con mis hijos", declaró.



Aunque Gómez Leyva insistió en que era difícil regresar a Estados Unidos, la mujer dijo que luchará por lograrlo.



Recomendó a otras personas que piensen antes de acercarse a las autoridades estadounidenses.



"Todos sabían el riesgo que yo estaba tomando, pero esto se hizo también no nada más por mí sino por más familias que vienen atrás de mí, este es un mensaje para todas las familias que están en mi misma situación, por eso ellos tienen que pensar antes de hacerlo, la decisión que van a tomar", indicó al programa de radio.



Guadalupe García cruzó la frontera de manera ilegal, se casó y tuvo dos hijos, que tienen 14 y 16 años.



La mexicana fue víctima de las medidas emitidas por el presidente Donald Trump, que ordenó deportar a toda aquella persona que tenga antecedentes penales.



Guadalupe García fue detenida cuando en 2008 el sheriff del condado de Maricopa, Jose Arpaio, ordenó una redada contra inmigrantes.



La mujer detenida por las autoridades estadounidenses se le descubrió que utilizó documentación falsa para tener otra identidad. Por lo que en 2013 fue girada una orden para su deportación, por los delitos de uso de documentación falsa y robo de identidad.



Su historia