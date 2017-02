Ofrece Gobierno estatal apoyo total a deportada

JUAN CARLOS GÓMEZ | GUANAJUATO Publicada el

Susana Guerra Vallejo, directora general del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, tiene una instrucción clara: "brindar todo el apoyo".

Así lo refirió el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, sobre el caso de Guadalupe García de Rayos, migrante guanajuatense deportada en Estados Unidos.

El Mandatario resintió que le ha costado trabajo comunicarse con Guerra Vallejo, pero aseguró que la funcionaria está enterada del procedimiento a seguir.

Dijo que uno de los puntos más importantes es el jurídico, además de ayudarle en su estancia en México.

"Porque al final del día se queda parte de su familia allá, esto es lo triste, su esposo, sus dos hijos se quedan allá", consideró.

La migrante originaria de Acámbaro vuelve a México luego de 22 años; después de que el presidente Donald Trump no respetara la indulgencia que Barack Obama le había otorgado.

Márquez lamentó que Trump se vaya a "pasar la ley de largo" pero agradeció que el presidente norteamericano ya haya tenido un revés en tribunales estadounidenses.

Dijo que el tema migratorio es un asunto que se seguirá litigando.

El Gobernador refirió como una posibilidad latente que se dé "una sorpresa" y deporten a mexicanos encarcelados.

"Eso es lo que creo, que ahí va a venir la deportación más fuerte que se genere. Ahí va a tener que estar muy atento el Estado Mexicano y obviamente nosotros", aseveró.

Añadió que los migrantes que residen en Estados Unidos sufren de hostigamiento y que se generará psicosis entre ellos, algo que ya se vive y no es fácil.

"La deportación de Guadalupe es emblemática, se difunde en los medios y genera el efecto deseado por Trump".

"Por otro lado, las políticas migratorias de Trump no son lógicas; no te da para que hagas las deportaciones que él pretende. No te da", insistió Márquez.

Añadió que las deportaciones podrían aumentar, pero sólo un poco, no en las cantidades planeadas por el magnate estadounidense.

"En enero fueron poco más de mil los guanajuatenses deportados, esto es un comportamiento muy similar a lo del año pasado", aclaró.

Hace cuatro días el Gobernador autorizó más recursos para el Instituto encabezado por Guerra Vallejo.

Adicionalmente instruyó a la Secretaría de Finanzas para fortalecer las Casas de Migrantes en EU y en general las instancias relacionadas con la migración.

Además no se aplicará la reducción del 50% en viáticos como a otras instancias, ya que significaría reducir a la mitad las visitas al vecino país.

"Hoy más que nunca se requiere la presencia en Estados Unidos. Estamos armando una gira por la Unión Americana en los próximos días, yo creo que pasando el informe estaremos haciéndolo", dijo.

Guadalupe García fue arrestada en Phoenix al ser considerada una ilegal que había sido condenada por utilizar el número de seguridad social de otra persona para poder trabajar en el parque de diversiones Waterworld.

Pese a la gravedad del delito, el ex presidente Obama le había concedido la indulgencia.

También Alcalde de Acámbaro

El presidente municipal de Acámbaro, Gerardo Javier Alcantar Saucedo, informó ayer que apoyará a los familiares de Guadalupe García de Rayos, la acambarense que fue deportada en Phoenix, Estados Unidos.

Manifestó que su gobierno está preocupado ante esta situación, por lo que ya se trabaja con la Dirección del Migrante, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Gobierno del Estado.

Lo anterior para ver en conjunto el plan que se debe hacer para ayudar a los migrantes, no sólo de Acámbaro sino de toda la entidad.

Dijo que se implementará un programa de apoyo a emprendedores para todos aquellos migrantes que sean deportados, ofreciéndoles también una bolsa de trabajo y así no queden desprotegidos.

El Alcalde mencionó que ninguno de los tres niveles de Gobierno estaba preparado para esta situación, por lo que será necesario realizar algunas modificaciones al sistema a y las reglas de operación para atacar esta creciente problemática social.

Minutos más tarde el Mandatario municipal se reunió en la sala de Cabildos con Guadalupe Aguilar Hernández, quien es la mamá de Guadalupe García de Rayos (afectada).

Durante la entrevista, Alcantar le manifestó que tendría todo el apoyo de su parte ante esta penosa situación.