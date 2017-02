Comienzan redadas en 6 estados de EU

THE WASHINGTON POST | Lisa Rein, Abigail Hauslohner y Sandhya Somashekhar Publicada el

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos arrestaron a cientos de inmigrantes indocumentados en al menos media docena de estados esta semana en una serie de incursiones que marcaron la primera aplicación a gran escala del mandato del presidente Trump el 26 de enero para acabar con los 11 millones de inmigrantes ilegales.

Las incursiones, que según fuentes oficiales señalaron a criminales conocidos, también anotaron a algunos inmigrantes que no tenían antecedentes penales, una aparente salida de las olas de represión similares durante el gobierno de Obama que apuntaban a acorralar y deportar a los que habían cometido crímenes.

Trump se ha comprometido a deportar hasta 3 millones de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. El mes pasado, también hizo un cambio en la política del gobierno de Obama de priorizar la deportación de criminales convictos, ampliando sustancialmente el alcance de quién puede ser el Departamento de Seguridad Interna para incluir a aquellos con ofensas menores o sin condenas en absoluto.

Los funcionarios de inmigración confirmaron que agentes esta semana asaltaron hogares y lugares de trabajo en Atlanta, Chicago, Nueva York, el área de Los Ángeles, Carolina del Norte y Carolina del Sur, contabilizando cientos de personas. Pero Gillian Christensen, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dijo que formaban parte de las acciones "rutinarias" de inmigración. A ICE le disgusta el término "incursiones", y prefiere decir que las autoridades están llevando a cabo "acciones de aplicación específicas".

Los manifestantes de inmigración bloquean la rampa de autopista L.A.

Manifestantes bloquearon un rumbo a la autopista 101 en Los Ángeles el 9 de febrero, oponiéndose a lo que dicen es un aumento en las redadas de inmigración.

Christensen dijo que las incursiones, que comenzaron el lunes y terminaron el viernes al mediodía, encontraron inmigrantes indocumentados de una docena de países latinoamericanos. "Estamos hablando de personas que son amenazas a la seguridad pública o una amenaza a la integridad del sistema de inmigración", dijo, señalando que la mayoría de los detenidos eran criminales graves, incluyendo algunos que habían sido condenados por asesinato y violencia doméstica.

Los activistas de inmigración dijeron que la represión fue más allá de los seis estados identificados por el DHS y dijeron que también habían documentado incursiones de ICE de intensidad inusual durante los últimos dos días en Florida, Kansas, Texas y Virginia del Norte.

Que los inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales fueron detenidos y potencialmente podrían ser deportados enviados un choque a través de las comunidades de inmigrantes en todo el país, en medio de preocupaciones de que el gobierno de los EE.UU. podría empezar a ir después de la gente respetuosa de la ley.

"Esta es claramente la primera oleada de ataques bajo el gobierno de Trump, y sabemos que no va a ser el único", dijo Cristina Jiménez, directora ejecutiva de United We Dream, una organización de jóvenes inmigrantes, durante una conferencia telefónica Con los defensores de la inmigración.

Agentes del ICE en el área de Los Ángeles llevaron a varios individuos a la custodia en el transcurso de una hora, capturándolos de sus hogares y en camino a trabajar en operaciones diurnas, dijeron activistas.

David Marin, director de ICE en el área de Los Ángeles, dijo en una conferencia telefónica con periodistas el viernes que el 75 por ciento de las aproximadamente 160 personas detenidas en la operación esta semana tenían condenas por delitos graves; El resto tenía delitos menores o estaban en los Estados Unidos ilegalmente. Funcionarios dijeron el viernes por la noche que 37 de los detenidos en Los Ángeles han sido deportados a México.

"Los criminales peligrosos que deberían ser deportados están siendo liberados en nuestras comunidades", dijo Marin.

Un video que circuló en las redes sociales el viernes mostró que los agentes de ICE detuvieron a personas en un estacionamiento de Austin. Los defensores de la inmigración también reportaron puntos de control en las carreteras, donde ICE parecía estar dirigiendo a los inmigrantes para cheques de identificación aleatoria, en Carolina del Norte y en Austin. Funcionarios de ICE negaron que las autoridades usaron puntos de control durante las operaciones.

"Estoy recibiendo un montón de informes de mis electores sobre ver ICE en las calles. Los maestros de mi distrito me han contactado - ciertos estudiantes no vinieron a la escuela hoy porque tienen miedo ", dijo Greg Casar, un miembro del consejo de la ciudad de Austin. "Hablé con una constituyente, una madre soltera, a la que le hizo llamar a su puerta esta mañana por ICE".

El representante Joaquín Castro (D-Tex.) Dijo que confirmó con la oficina de ICE en San Antonio que la agencia "ha lanzado una operación específica en el sur y el centro de Texas como parte de la operación Cross Check".

"Le estoy pidiendo a ICE que aclare si estos individuos son de hecho amenazas peligrosas y violentas para nuestras comunidades, y no personas que están aquí levantando familias pacíficamente y contribuyendo a nuestro estado", dijo Castro en un comunicado el viernes por la noche.

Hiba Ghalib, una abogada de inmigración en Atlanta, dijo que las detenciones de ICE estaban causando "confusión en masa" en la comunidad inmigrante. Dijo que había escuchado informes de agentes de ICE que iban de puerta en puerta en un vecindario en gran parte hispano, pidiendo a la gente que presentara sus papeles.

"La gente está entrando en pánico", dijo Ghalib. "La gente está muy, muy asustada."

Los funcionarios de inmigración reconocieron que las autoridades habían lanzado una red más amplia de la que tendrían el año pasado, como resultado de la orden ejecutiva de Trump.

El gobierno de Trump se enfrenta a una serie de desafíos legales a esa orden, y el jueves perdió una batalla judicial por una orden ejecutiva separada para prohibir temporalmente la entrada en Estados Unidos por ciudadanos de siete países mayoritariamente musulmanes, así como por refugiados. La administración dijo el viernes que está considerando plantear el caso a la Corte Suprema.

Algunos activistas en Austin y Los Ángeles sugirieron que las incursiones podrían ser una represalia por las políticas de "ciudad santuario" de esas ciudades. Un funcionario del gobierno familiarizado con las redadas dijo que es posible que las operaciones predominantemente diurnas -una salida de las redadas nocturnas de la administración Obama- significaran "enviar un mensaje a la comunidad de que la fuerza de deportación de Trump está en efecto".

Frank Sharry, director ejecutivo de America's Voice, un grupo de defensores de los inmigrantes, dijo que la ola de detenciones se remonta al gobierno de George W. Bush, cuando las incursiones en el lugar de trabajo para barrer a todos los trabajadores indocumentados eran comunes.

El gobierno de Obama llevó a cabo una serie de incursiones y también persiguió una política de deportación más agresiva que cualquier presidente anterior, enviando a más de 400.000 personas a sus países de nacimiento en el momento culminante de sus deportaciones en 2012. El clamor público por las detenciones prolongadas y deportaciones de Mujeres, niños y personas con delitos menores llevaron a Obama en su segundo mandato a dar prioridad a los criminales condenados por deportación.

Un funcionario del DHS confirmó que si bien los agentes de inmigración atacaban a los delincuentes, dado el rango más amplio definido por la orden ejecutiva de Trump, también estaban barriendo a los no criminales de la vecindad que se encontraban carentes de documentación. No estaba claro cuántas de las personas detenidas habrían sido excluidas bajo la política de Obama.

Funcionarios federales de inmigración, así como activistas, dijeron que la mayoría de los detenidos eran hombres adultos y que ningún niño fue detenido.

"Las grandes ciudades tienden a tener muchos inmigrantes ilegales", dijo un funcionario de inmigración que habló bajo la condición de anonimato porque el funcionario no estaba autorizado a hablar públicamente debido a la naturaleza delicada de la operación. "Van a un entorno rico en objetivos."

Grupos de derechos de inmigrantes dijeron que estaban planeando protestas en respuesta a las incursiones, incluyendo un viernes por la noche en Federal Plaza en Nueva York y una vigilia en Los Ángeles.

"No podemos subestimar el nivel de pánico y terror que atraviesa muchas comunidades de inmigrantes", dijo Walter Barrientos de Make the Road New York en Nueva York, quien habló en una conferencia telefónica con defensores de la inmigración.

"Estamos tratando de asegurarnos de que las familias que han sido afectadas reciben servicios legales lo más rápido posible. Estamos tratando de hacer algún triaje legal ", dijo Bob Libal, director ejecutivo de Grassroots Leadership, que brinda asistencia y trabajo de promoción a los inmigrantes en Austin. "Es caótico", dijo. La línea directa de la organización, dijo, había sido abrumado con llamadas.

Jeanette Vizguerra, de 35 años, una limpiadora mexicana cuyo permiso para quedarse en el país expiró esta semana, dijo el viernes durante la conferencia telefónica que estaba recelosa de su reunión programada con ICE la próxima semana.

Temiendo la deportación, Vizguerra, una madre de Denver de cuatro hijos, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses, dijo a través de un intérprete que había pedido a activistas y simpatizantes que la acompañaran a la reunión.

"Sé que necesito movilizar a mi comunidad, pero sé que mi libertad está en riesgo aquí", dijo Vizguerra.

Janell Ross en Los Ángeles y Camille Pendley en Atlanta contribuyeron a este informe.