Asteriscos***

***A DAR LA CARA



Ante la imparable ola de ejecuciones el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, salió a dar la cara. A su lado, sin hablar, el procurador Carlos Zamarripa y los alcaldes de León y San Francisco del Rincón.

***MANDAN REFUERZOS



El Secretario anuncia lo que en junio del año pasado también habían dicho: que se enviarán refuerzos para las labores de inteligencia y reacción que ayuden a prevenir y a esclarecer pronto los homicidios.

***MERCADO APETECIBLE



La autoridad intenta mandar un mensaje de que está trabajando, pero admiten que el panorama no pinta bien. El problema de adicciones es grande y de ese tamaño la disputa por el mercado. Y no se ve salida.

*** MÁRQUEZ, INSTRUCCIÓN



El gobernador Miguel Márquez le ordenó al secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, y al procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, que resuelvan lo que está pasando en León y San Francisco. “Hay una situación extraordinaria que amerita acciones extraordinarias”, admite pues el Secretario.

* ZAMARRIPA, CALLADO



Hoy no hay muchas respuestas, por eso el Procurador de Justicia acudió ayer como testigo mudo a la conferencia de prensa en la que quien tomó la batuta fue el Secretario de Seguridad Pública. No se precisaron los homicidios esclarecidos sobre las cifras récord del 2016 y del rojo arranque del 2017.

*** LLAMADO DEL OCL



El presidente del Observatorio Ciudadano de León (OCL), Luis Alberto Ramos, se pronunció ayer por no condonar al Club León el pago por concepto de los servicios de seguridad que le presta la Policía. “El que use la seguridad pública, que la pague”, enfatizó. Esto luego de que en diciembre pasado la mayoría del Ayuntamiento de León perdonara una deuda de 3.2 millones al Club, y lo que se acumule.

* PREVENIR EN SERIO



Eso de que se intercambie el pago por un convenio donde los jugadores hagan trabajo social, no va. Lo mejor, expone, es que ese recurso el Municipio lo aplicara en tareas de prevención en zonas violentas. Por ejemplo, ¿cuántas orquestas infantiles y juveniles podrían formarse con ese recurso?, cuestionó.

* REVISAR CONVENIO



El Gobierno local parece haber dado carpetazo a este polémico convenio de colaboración con el Club León pero voces como las del OCL hacen bien para poner sobre la mesa la conveniencia de revisarlo.

*** METROPOLITANO,

HUMO BLANCO



El nuevo Consejo Directivo del Parque Metropolitano de León sesionará la próxima semana para que, de entre sus integrantes, definan a su Presidente, Secretario y Tesorero, pero ya se adelanta un favorito del alcalde Héctor López, se trata del arquitecto Lorenzo Arturo Rodríguez, para los amigos “El Tule”.

* NUEVO CONSEJO



Ayer el Ayuntamiento aprobó a nuevos integrantes de este Consejo y ratificó a otros más. Ya desde finales del año pasado había cumplido los tres años este organismo ciudadano que encabezó durante dos periodos el curtidor Luis Ernesto Collazo. Fue entonces que se barajaron nombres para encabezarlo, como el del exregidor Alejandro Arena o el alpinista Yuri Contreras, pero no son ellos.

* ARQUITECTO ECOLOGISTA



El perfil para Presidente es una propuesta del Colegio de Arquitectos. Actualmente es Director de Taller de Link Arquitectura. Ya fue Consejero en el Metropolitano del 2006 al 2010, y participó como Vicepresidente de Coparmex León en 1997-1999, Tesorero del Patronato de la Feria de León en 1999-2002 y desde octubre 2015 Consejo del Patronato del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

* DEBATE EN CABILDO



Los nombres de los nuevos integrantes del Consejo del Parque fueron bien vistos en el Ayuntamiento. El debate está en la representación que hay de tres regidores, todos hoy de la bancada panista: José Luis Manrique, Betty Yamamoto y Jorge Cabrera. Por eso el PRI-PVEM pidieron equilibrar las fuerzas.

* PANISTA CRÍTICO



En su descargo Jorge Cabrera puede demostrar que ha sido crítico al interior del Consejo del Parque. Incluso ya solicitó en dos ocasiones la intervención de la Contraloría Municipal por la polémica construcción de la cafetería que la Conagua pidió derrumbar y la instalación de pantallas en la pista. Por cierto el contralor Esteban Ramírez tiene pendiente el dar una respuesta a esas investigaciones.

* OPOSICIÓN DEBILITADA



Al final, el debate no es porque los tres regidores azules no cumplan con su función, lo que es evidente es que el cambio de bando de Cabrera González, del Partido Encuentro Social a ser uno más del PAN, obliga a replantear algunas comisiones y consejos en donde la oposición como tal no tiene presencia.

*** HOSPITAL LAS JOYAS



Luego de que desde septiembre del año pasado se parara la obra del Hospital Comunitario de Las Joyas por incumplimiento del contratista a quien le rescindieron el contrato, ayer la Secretaría de Obra Pública anunció la convocatoria para retomar los trabajo con una inversión de 79.3 millones de pesos.

* LISTO ESTE AÑO



Los interesados deberán presentarse en la SOP a partir del lunes 13 de febrero. El fallo es el 7 de marzo. La obra presenta un avance del 56% y con esta nueva licitación se tiene programado el inicio de los trabajos a finales de marzo para concluirlos aproximadamente antes que finalice el presente año.

*** DIEGO Y OBSERVATORIO



El secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhué Rodríguez, se reunió ayer con los investigadores integrantes del Observatorio Académico de Desarrollo Social y Humano. El funcionario les presentó la Plataforma Electrónica de la Estrategia Impulso Social, en la que suben la información de las acciones a 10 meses que arrancó el programa “estrella” de combate a la marginación que llegará a 369 zonas.

* IMPULSO, A EVALUAR



El compromiso del Observatorio Académico (integrado por universidades como la UG, UNAM, La Salle, Ibero, ITESM, IPN) es presentar en breve la metodología de monitoreo y evaluación de Impulso.

De Secretario a Secretario

En la toma de protesta del Colegio de Abogados de León se saludaron el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, y el último de la “era barbarista”, Francisco Aguilera Candelas.



De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2015 al 2016 aumentó en un 24% las carpetas de investigación abiertas por el delito de homicidios dolosos (de 139 a 172), incrementaron 5% denuncias de robo a vivienda, y disminuyó 3% el robo a negocios.