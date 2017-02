“La Marcha… de los inocentes”

SANTIAGO HEYSER BELTRÁN | HABLANDO EN SERIO Publicada el

Chente Fox y AMLO dejaron claro el mensaje en aquella marcha contra la inseguridad en México; un millón de personas en las calles ¡Son paja!, aunque vayan vestidos de blanco.

¡Por fin llegó el fin de semana anhelado!; los mexicanos se van a manifestar en contra de Trump con una marcha multitudinaria; y digo se van a manifestar, porque algunos, me incluyo, al margen de la raja política que pretenden sacar algunos de los convocantes, el PRIgobierno incluido, no participaremos porque pensamos que es una inocentada, no por las motivaciones, sino por la idea ilusoria de que ello va a tener un resultado o impacto en el ánimo del Sr. Donald Trump y su gobierno… No importa cuántos marchen, si son uno o cinco millones de personas, para Trump, igual que en su momento lo fueron para Vicente y Andrés Manuel: ¡Son paja! Eso sí, serán noticia en titulares de prensa nacional y distractores de la corrupción que corroe, como nunca, a nuestra querida república mexicana. Cuando incursioné con amigos michoacanos en una estrategia educativa para diseñar un diplomado de alta empresa, tuve el gusto de recibir una lección sencillita pero muy útil sobre: El Proceso de Solución de Problemas (PSP); en ella nos enseñaron que al margen del origen y naturaleza de un problema, había unos pasos que había que seguir para alcanzar la solución, cito: 1.- Identificar el problema; de sentido común, si no identificas o reconoces el problema, no puedes avanzar en su solución. 2.- Análisis del problema; más sentido común, si no entiendes el problema, los caminos que tomes van a ser inciertos o equivocados. 3.- Generar o buscar caminos de solución; todo problema puede ser atacado desde diferentes frentes o con diferentes estrategias, ej. Un problema de alcoholismo puede enfrentarse desde el punto de vista terapéutico o médico, un problema financiero con un crédito, nuevos mercados o más accionistas, etc. 4.- Un plan de acción; en donde se decide como afrontar el problema dada la solución o camino seleccionado. 5.- Implementación de la solución; simplemente hacer lo planeado. 6.- Evaluación; ver si la solución implementada resolvió el problema, si este continúa, se reinicia el ciclo desde el paso uno y así hasta su solución… ¿Y esto qué tiene que ver con la marcha de supuesta “unidad”?,... bueno, pues varias cosas; la primera es que parece que millones de mexicanos no entienden que tenemos un problema en México del que el Sr. Trump es solo una manifestación ¡Trump no es el problema!, a partir de ahí puedo afirmar que la dichosa marcha de unidad es una marcha de inocentes que se creen el cuento de que será el inicio de un movimiento nacionalista que nos conducirá a recuperar la dignidad y la vergüenza perdida por varios sexenios. Si no identificamos el problema, no podremos distinguir alternativas de solución y México seguirá sin rumbo, con expresiones nacionalistas y llenando de banderitas las redes sociales… Obvio, sin solución posible.

Vamos a ver Sr. Santiago, te estarás preguntando estimado lector, si se siente tan trinchón, díganos Ud. ¿Cuál es problema de México?, y te contestaré: El problema de México somos los mexicanos. ¿Qué no es el Presidente Peña Nieto y su círculo de corrupción?, preguntarás de nuevo. ¡No!, responderé, EPN es solo una manifestación, como lo es Trump; lo mismo diría de la partidocracia y su inmoral manera de subsistir o de la corrupción cultural que describe el Presidente Peña Nieto y de cualquier otro elemento que incida en la problemática nacional; finalmente cada pandemia, incluido el crimen organizado, no es más que manifestación de la problemática nacional: somos un pueblo inculto, mal informado, incapaz de organizarnos y de identificar nuestra problemática porque tendemos a evadirla y buscar culpables en otro lado y así, no es posible encontrar una solución real por lo que seguiremos haciendo marchas y poniendo banderitas en nuestros avatares, para desahogarnos y sentirnos patriotas, mientras otros más vivos, mexicanos y extranjeros, a los que culparemos de todo, nos ponen la pata en el pescuezo… ¡Así de sencillo!

