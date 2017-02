Asegura Miss ‘sí me gustan los hombres’

AGENCIA REFORMA | STAFF Publicada el

La primera polémica con la nueva Miss Universo comenzó cuando se revelaron fotos en actitud cariñosa de ella con una amiga muy cercana.

Iris Mittenaere, quien ganó el certamen, dio de qué hablar a unos días de su coronación, y aunque luego se reveló la imagen de un posible novio, la francesa no ha aceptado nada.

Sin embargo, y debido a los rumores, la mujer de 24 años habló al respecto y negó que le gusten las mujeres.

“Ella (la chica de las fotos) es mi mejor amiga. Yo realmente la amo, pero no estoy enamorada de ella. Yo tengo mi novio, pero la quiero. No me importa si yo amo a un hombre o si amo a una mujer, pero en este caso me gustan los hombres”, declaró Miss Universo al programa “Un Nuevo Día”, de Telemundo.

La joven no quiso confirmar la identidad de su novio, pues muchos insistían en que se trata de su dentista, Matthieu Declercq.

Esto se debe a que fue quien la acompañó el día de su victoria y en una foto escribió: “Ella lo hizo, surrealista. En la cima del mundo. Te amo”.

El certamen de Miss Francia marca que una ganadora puede tener novio, pero no hacer publicidad con ello.