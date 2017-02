Cierran a Shia LaBeouf proyecto contra Trump

AGENCIA REFORMA | STAFF / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Por considerar que se ha convertido en un foco de violencia, El Museum of the Moving Image retiró este viernes la cámara anti Trump del actor Shia LaBeouf, informó el diario El País.

"La instalación ha creado un serio y permanente peligro para la seguridad pública del museo, sus visitantes, su personal, los residentes locales y las empresas", explicó el museo en un comunicado.

"Si bien la instalación comenzó siendo algo constructivo, se deterioró notablemente después de que uno de los artistas fuera arrestado en el mismo lugar, lo que provocó en última instancia que se haya llegado a esta situación".

La instalación se colocó el pasado 20 de enero, día de la toma de protesta del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y desde entonces se han desatado actos de violencia en torno a la misma, en los que el protagonista de la saga Transformers estuvo involucrado.

Un incidente se registró el 27 de enero, cuando el actor enfrentó a una persona, aparentemente pro nazi, que lo increpó, por lo que la estrella fue arrestada.

El Museo informó que, debido al incidente, hubo policías patrullando el lugar las 24 horas del día y los vecinos se quejaron de ruidos, además de que denunciaron que los visitantes fumaban marihuana.

El ejercicio consistía en permitir, a las afueras del museo, que la gente se acercara a la instalación en la que repetían la consigna "He Will Not Divide Us" frente a una cámara, la cual transmitía en vivo todo.

En su cuenta oficial de Twitter, por la mañana de este viernes, el actor publicó una foto en la que se lee "El Museo nos ha Abandonado", imagen que acompañó con el hashtag #HEWILLNOTDIVIDEUS.