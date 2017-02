Kate retoma narcoserie

AGENCIA REFORMA | STAFF / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Kate del Castillo planea reunirse con el escritor Arturo Pérez-Reverte para crear la segunda parte de La Reina del Sur.

En la adaptación a la televisión de la novela del español, que debutó en 2011, la actriz dio vida a Teresa Mendoza, protagonista de la historia.

"Tengo pronto una ida a España para ver, tal vez, (el proyecto) La Reina del Sur 2. Me voy a ver con (Arturo) Pérez-Reverte allá, yo creo que pronto. Es algo que me tiene emocionada.

"Desde que terminé querían hacer la segunda parte, pero yo nunca quise porque me parece que fue tal el éxito que así se tenían que dejar las cosas. Además, no hay un segundo libro. Y si no está Arturo, menos", confesó, en entrevista con el diario La Opinión.

Compuesta por 63 episodios, la telenovela tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares. Y pronto marcó tendencia, pues fue la pionera de las llamadas "narcoseries".

Del Castillo vivió con intensidad las grabaciones, al grado de tener hacia ella, dijo, una relación de amor y odio.

"La gocé y la sufrí al mismo nivel. Fue intenso porque fueron unas condiciones bastante malas. Condiciones de todo. Era terrible. No teníamos ni cámpers, ni dónde cambiarnos.

"Y yo trabajé prácticamente en todas las escenas. Estaba totalmente agotada. Los horarios eran terribles. Todo era así, horrible, no había continuidad, nada 'machaba'. ¡Todo era un desastre!", reveló.

La hija de Eric del Castillo no sabe si el también autor de Territorio Comanche ya tiene escrito algo. Eso sí, declaró que los dos tienen mutuo interés en revivir la historia.