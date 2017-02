¿Lady Gaga ya tiene nuevo novio?

REDACCIÓN Publicada el

La cantante Lady Gaga podría haber encontrado de nuevo el amor tras cancelar sus planes de boda con el actor Taylor Kinney el pasado verano.

El nuevo hombre que habría conseguido robarle el corazón a la estrella se llama Christian Carino y trabaja en una agencia de representación de artistas.

Ambos fueron vistos juntos hace un mes en un concierto de Kings of Leon, aunque no ha sido hasta el fin de semana cuando comenzó a especularse con la posibilidad de que entre ellos existiera algo más que una amistad después de que fueran fotografiados en actitud muy cariñosa en el estadio NRG de Houston, antes de la aplaudida actuación de Gaga en el intermedio de la Super Bowl.

En dichas imágenes, se ve a Carino besando en la mejilla a la artista mientras esta inmortaliza el momento con una selfie.

Por el momento, Gaga no parece preparada para confirmar su nuevo romance, según respondió a la preguntas sobre su posible nuevo novio a su paso por el programa radiofónico de Ryan Seacrest.

“No sé nada del tema. Ya sabes que no hablo de mi vida amorosa, Ryan. Me estoy poniendo colorada, y el rojo no combina con el modelito que llevo puesto”, aseguró la artista para desviar la conversación.