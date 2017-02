Denuncian uso de estacionamiento como tiradero

JESÚS ROMERO Publicada el

El estacionamiento municipal de la Ex Estación del Ferrocarril, se ha convertido en un tiradero clandestino de escombro y basura, así lo denunciaron vecinos de barrios como el Nejayote.



Acusan que las autoridades municipales no han hecho el mínimo esfuerzo por mantener limpio este espacio.



Los vecinos se dicen preocupados pues es un sitio visitado por cientos de turistas, que llegan a bordo de camiones turísticos, los cuales hacen su parada en la Ex Estación del Ferrocarril.



José Ramírez, vecino del lugar, lanzó un llamado para que se pongan a limpiar y barrer las plazas del Centro Histórico, como presume Efrén López Rodríguez, titular de Servicios Municipales, en las redes sociales.