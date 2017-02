Desaprueban los priístas aumento en Deuda Pública

JULIETA ORTIZ Publicada el

A pocos días de que se inicie la revisión de la solicitud de préstamo por 150 millones de pesos para la rehabilitación del Tercer Cinturón Vial, la oposición política continúa sin ver un real beneficio social en esta obra de imagen urbana.



La Diputada Local del PRI, Irma Leticia González Sánchez se mostró en desacuerdo con la solicitud que será revisada a partir del próximo miércoles en el Congreso del Estado, al considerar que no es prioridad.



“Lo vamos a revisar muy bien (...) no soy de defender colores sino de ver la veracidad y los proyectos serios, he estado al tanto y no estoy a favor de esto, la administración pasada se endrogó muchísimo y no se pagó, fue a 15 años, esta se va a agregar y a mermar el poder adquisitivo del Municipio”, refirió.