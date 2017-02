Piden maestra que sepa escribir

LEONARDO CÓRDOBA HERNÁNDEZ Publicada el

Padres de familia de alumnos de un jardín de niños Erasmo Castellanos se manifestaron de ayer en las puertas del centro educativo, ya que al grupo de sus hijos les fueron suspendidas las clases hasta nuevo aviso por parte de la directora del lugar.



Un grupo de padres de familia de 22 alumnos del grado de tercero B se manifestó en la institución, ya que dicen que la directora del plantel, Elodia Solís Pérez, dio el aviso de la suspensión de clases solo a ese grupo hasta nuevo aviso.



Los padres ahí reunidos señalaron que desde el mes de noviembre la maestra titular, Virginia Granados, se jubiló y ya no asiste a clases, por lo que la directora Elodia Solís les asignó una joven de 25 años de nombre Laura, misma que no tiene titulo de docente y los “cuida” pero aseguran que no tiene capacidad para estar al frente del grupo.



Dijeron los padres que sólo pone a los niños a dibujar y que en algunos casos deja a los niños solos en el aula, “porque la hemos visto en diferentes lugares, como en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad realizando pagos, entonces ¿quién cuida de nuestros hijos?”, se preguntó una de las madres presentes.

Mostraron algunas fotos del pizarrón donde Laura les deja tareas y presentan diferentes faltas de ortografía.