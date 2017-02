Apunta Maxi a la MLS

OCTAVIO ZÚÑIGA Publicada el

Maxi Moralez está a nada de emigrar a la MLS, como una opción para La Fiera, de bajar la nómina del equipo que en este momento está muy elevada.



Todo parece indicar que el final de la historia entre Maxi Moralez y Club León será prematuro y el destino el futbol de Estados Unidos en el equipo New York City, junto a figuras como el italiano Andrea Pirlo y el español David Villa.



“El Frasquito” llegó a la Fiera en calidad de figura, pero salvo los primeros meses, no logró la regularidad debido a algunas lesiones y después a falta de actividad con los dos técnicos que le tocaron en el banquillo.



Para nadie es un secreto que la nómina de la Fiera es una de las más altas del futbol mexicano y en el caso particular de Maxi, es uno de los mejores pagados.



Así que una de las soluciones fue ofrecer al jugador en el futbol de los Estados Unidos para solventar el sueldo que se le está pagando, así que más allá de buscar un arreglo en el tema contractual el detalle que falta agregar es el sueldo.