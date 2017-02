Afecta Secretaría de Salud de Guanajuato a embarazadas

SHAYRA ALBAÑIL | ANDREA MURILLO Publicada el

Sin previo aviso la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) suspendió la entrega de ácido fólico a mujeres embarazadas en León.

A pesar de que el Gobierno del Estado gasta alrededor de mil 600 millones de pesos al año en comprar medicamentos, desde que inició el año, médicos reportan que el ácido fólico ya no llegó a farmacias de la zona rural del municipio.

"No hay ácido fólico, que es básico para las embarazadas, desde el inicio del año no hay un sólo ácido fólico porque en el cuadro básico que tienen desde Guanajuato y en la empresa (Intercontinental de Medicamentos) no lo tienen autorizados; entonces les estamos pidiendo a las embarazadas que vayan y se lo compren de su bolsillo".

"Es la primera vez que vemos que algo así ocurre, nunca habíamos tenido esa carencia", afirmó un médico, quien pidió el anonimato.

Explicó que lo primero que se receta a una embarazada es tomar ácido fólico; esto con el fin de disminuir los riesgos de defectos en la formación de sus bebés.

"De hecho, se le debería de dar desde que planea un embarazo, pero no puede ser que ahorita ya ni siquiera a las embarazadas les podamos dar porque no hay", lamentó.

"Si no se consume durante el embarazo hay riesgos de defectos en el tubo neural del bebé, meningiomas, deformidades. Por supuesto que se está poniendo en riesgo la salud de los bebés" comentó otro médico.

Desde hace dos meses, Karen Nayeli Durán Méndez, embarazada de 16 años, no recibe dicha vitamina del complejo B.

Nayeli tiene siete meses de embarazo, cuando tenía cinco le dejaron de surtir el ácido fólico en la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS), Lomas de la Trinidad.

"El personal médico no me firmó la receta porque ya no darían el ácido fólico. Fui a Trabajo Social a preguntar y me dijeron que tenían una caja de ácido guardada pero que ya no surtirían. Me dijeron que debía comprarla por mi cuenta, sólo eso", narró.