Pide informe de resultados del programa Escudo

La diputada federal panista Mayra Enríquez Vanderkam urgió a rendir cuentas del programa Escudo.

“Fue un programa para blindar al estado, que incluía labores de inteligencia y no permitir que el crimen organizado entrara a la entidad, a todas luces eso ha sido rebasado y hace falta un replanteamiento de la estrategia y un informe de qué pasó con Escudo, qué falta o qué va a cambiar para que realmente sea efectivo”, opinó en entrevista la secretaria de la comisión de Seguridad.

La legisladora leonesa pidió transparentar la información sobre los alcances de Escudo.

“Es momento de replantear el tema de Escudo, si todo el recurso que se invirtió era para generar un blindaje en el estado frente a otras entidades, por eso el nombre de Escudo, ahora tenemos que saber si eso funcionó, si no funcionó qué es lo que hay que cambiar, pero tiene que haber mayor claridad”, dijo.

También se refirió a las omisiones de la actuación de las fuerzas federales en Guanajuato pero insistió en que no es tiempo de echar culpas sino de “brindar a la ciudadanía la seguridad de que se está haciendo algo y no estamos cerrando los ojos ante la inseguridad creciente, y no descalificar y decir que no le afecta a civiles, porque no es cierto, por supuesto que afecta la inseguridad. Ya es momento que en lugar de estar responsabilizándonos unos y otros cada quien nos pongamos a chambear”.

La panista también urgió a invertir mucho más en la prevención y atención de las adicciones.

“No parece acorde lo que se invierte (en todos los niveles de Gobierno) en tareas de prevención con lo de reacción ante el delito, y también debe apoyarse al sector Salud para el tema de las adicciones”.

Mayra Enríquez anotó que atenderá la petición del Gobernador para legislar respecto a que quienes porten armas de uso exclusivo del Ejército tengan mayores penas y enfrenten su proceso penal en prisión.

“Tiene razón que cada quien debe hacer su chamba, como lo dijo, los legisladores en lo que nos compete, pero también me parece que le corresponde a la Secretaría de Seguridad, a la Procuraduría de Justicia, hacer la suya, ya ha habido reformas suficientes tanto a nivel local como federal para tratar de combatir la delincuencia organizada, los crímenes de alto impacto, y ahora lo que toca es que hagan la tarea, y si son temas que no competen al Estado, pues que inmediatamente lo informen a la PGR”.