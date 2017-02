Letras (Parte I)

MARIO PEÑA DODERO Publicada el

Tan pronto como comienzas a creerte importante, te vuelves menos creativo. ‹‹

Mick Jagger

¿Por qué te gustan las canciones en inglés si no sabes qué dicen?

Volteé a ver a la chica que todos pretendíamos en la secundaria. Sorprendido por la cuestión, aspiré el aire para parecer más atlético y le recé a San Pedro para que me iluminara con una respuesta brillante:

Ah, porque le pongo la letra que desee y hago de cuenta que habla de cosas muy padres. Es como si yo fuera el que la compuso.

La muchacha levantó las cejas, tal vez impresionada por mi genialidad o por no entender nada. Con el correr de los días, para apantallarla aún más, cuando salía con ella me hacía acompañar de mi amigo Heriberto, un escuincle bilingue que nos traducía cada canción. Mi táctica era que se enamorara perdidamente.

Al poco tiempo se hicieron novios.

Muchas personas que gustan de la música en inglés, la tararean, identifican alguna palabra y piensan que el título lo dice todo.

¿De cuántas cosas nos hemos perdido por no conocer el contexto en el que las frases fueron escritas?

Acompáñame lector. Tal vez el significado y lo que creíste que expresaban, sólo existía en tu cabeza.

EVERY BREATH YOU TAKE

Confundida generalmente con una oda al amor, la canción más popular de Police, Every Breath You Take, dista mucho de ser dulce y suave. Cuando Michael Jackson arrasó con los Grammys en 1984, esta popular obra le arrebató el premio al tema del año.

Sting la escribió a raíz de su divorcio, cuando lo envolvía un torbellino de emociones encabezado por los celos y los deseos de controlar. Afirma que “no es una pieza bonita, sino más bien de amor no correspondido, algo tenebrosa”.

No obstante esta referencia, es indudable que seguirá siendo contexto para enamorar a más de uno.

BORN IN THE USA

En 1985 las luces se apagaron en la pista de la discoteque de Puerto Vallarta. Segundos después, retumbó estruendosamente la canción Born in the U.S.A. Los numerosos norteamericanos que se encontraban en el lugar, levantaron sus brazos y ovacionaron la melodía, mientras cantaban con fervor nacionalista, pero sin reparar en el contenido crítico de la letra.

Nadie les dijo que Bruce Springsteen no había preparado un himno patriótico, sino un tema que repudiaba cómo la sociedad estadounidense trataba a sus veteranos de la guerra de Vietnam, y que enaltecía la esperanza de una vida mejor frente al vacío del sueño yanqui.

Con los años, Springsteen ha dejado de dar explicaciones y ha visto cómo Born in the USA es oligatoria en los eventos deportivos y usada hasta el cansancio por políticos.

HOTEL CALIFORNIA

La ambiguedad del mensaje de Hotel California, ha desatado miles de interpretaciones y significados a lo largo de cuatro décadas. “Es del diablo y el satanismo”, me comentó un amigo. “Es sobre una biblioteca llena de monstruos”, me aseguraba mi sobrina.

Los líderes del grupo Eagles, siempre declararon que la intención era describir con metáforas los excesos de la sociedad norteamericana, a los que la banda no era ajena.

Lanzada en el álbum homónimo de 1977, pronto se catapultó en las listas de popularidad y obtuvo premios por doquier (el Grammy incluido), aunque, hay que decirlo, la gente la amó aunque ignoraba qué decía.

“Narra un punto en el que la inocencia es deplazada por la experiencia. Nada más”, afirma el autor de la letra, Don Henley.

FIRE AND RAIN

Si la melancolía se convirtiera en canción, Fire and Rain sería la elegida. Su autor, James Taylor –ganador de cinco Grammy-, ha afirmado que refleja tres segmentos de su vida que lo sacudieron emocionalmente: El suicidio de una amiga de la infancia (acto que le fue ocultado durante seis meses para no afectarle), el fracaso de su banda y una adicción a las drogas que lo empujaron, por breve lapso, a una institución psiquiátrica.

Mucha gente desconoce que Carole King, su amiga de años, sintió tanta pena por el declive de Taylor, que enfrentó la tristeza de Fire and Rain, a través de su inmortal You’ve Got a Friend.

(Continuará)