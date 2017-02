Cadete que no metió las manos mostró gallardía, asegura EPN

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El presidente Peña Nieto se refirió a la caída que sufrió un cadete el jueves pasado cuando se desmayó mientras se conmemoraba la Marcha de la Lealtad y dijo que el haber caído sin meter las manos era señal de gallardía, valentía y coraje, como integrante de las Fuerzas Armadas.



“Caer así, de manera firme, serena y sin meter las manos, ni doblarse, no es más que señal de ese carácter, de ese valor, de esa gallardía, de ese coraje que distingue a los integrantes de las nuestras Fuerzas Armadas. Haberlo hecho de otra manera era no caer con honor”, destacó.



Expresó su reconocimiento a los integrantes de las Fuerzas Armadas, como lo dijo el secretario de la Defensa el jueves, porque no ha habido momento de la historia de México en la que se hayan visto doblegar.



“Siempre han estado de pie con coraje, valor, patriotismo, y dispuestos a dar la vida para velar por los intereses supremos de la nación; para velar por nuestra soberanía y nuestra independencia, y para velar por el interés de los mexicanos”, agregó Peña Nieto.

Al emitir su discurso en la comida con motivo del 102 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, en la Base Aérea Número 5, que inauguró después de una remodelación, el Presidente dijo que por mandato de la Constitución y por plena convicción, seguirá actuando en permanente defensa de los intereses de los mexicanos.

El cadete se desmayó frente al Presidente Enrique Peña Nieto durante la ceremonia del 104 Aniversario de la Marcha de la Lealtad que se llevó a cabo en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México.