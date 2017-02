Desmiente sacerdote que pida cárcel por 'pasito perrón'

REDACCIÓN Publicada el

El padre José Aguilar aseguró que corrió desinformación e inventos sobre la declaración que dio sobre el 'pasito perrón'.



Señaló que todo ocurrió en víspera de la Candelaria, cuando le preguntaron sobre qué opinaba de un video donde sale una imagen del niño Dios bailando el pasito perrón.



"No sé de qué se trata. Me dijeron que existía un vídeo y yo contesté, no conozco el video, no conozco lo que es el pasito perrón.



"Solamente mencioné: si alguien confunde una imagen religiosa que ha llevado a bendecir y que merece respeto, con un juguete, creo que caería en algún problema", dijo el sacerdote que contestó.



Tras ello, el padre aseguró que corrió información falsa sobre que estaba en contra del pasito perrón, incluso que hasta la iglesia pedía cárcel.



"Cada persona está en derecho de hacer lo que quiera con sus imágenes, solamente invitamos a quien es creyente y respeta las imágenes religiosas lo haga.



"Si alguien toma una imagen como juguete y lo quiere hacer y quiere bailar lo que sea, está en su total derecho, pero todo con una información clara y correcta", finalizó el padre.