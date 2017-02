Ex alcalde de Allende, Coahuila es inculpado de participar en delito de secuestro 

EL UNIVERSAL Publicada el

El ex alcalde de Allende, Coahuila, Sergio Alonso Lozano Rodríguez, del Partido Acción Nacional (PAN), quien estuvo preso en una cárcel de Piedras Negras casi tres meses por el delito de secuestrado agravado, fue liberado por orden de un juez penal de esa ciudad, lo que provocó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se inconformara ante la autoridad jurisdiccional.



La PGJE sostiene que Lozano Rodríguez, quien era presidente municipal cuando sucedieron los hechos de los días 18, 19 y 20 de marzo de 2011, “tuvo conocimiento de que estos hechos iban a ocurrir, además de presenciarlos, según las constancias de la indagatoria”.



“Sergio Alonso se reunió antes con miembros de la delincuencia organizada, -de la banda criminal de Los Zetas- con quienes acordó que ni él ni sus subordinados intervendrían”, aseguró la PGJE en un comunicado de prensa.



Además, el día de los hechos, cuando un comando fuertemente armado invadió el pueblo y secuestró violentamente a decenas de personas, y destruyó casas, el alcalde estaba afuera de su domicilio y vio cuando los delincuentes irrumpieron en la vivienda de una de las familias afectadas, y no hizo nada por evitarlo.



La dependencia agregó que el edil no avisó a la policía ni actuó cuando tenía la obligación de garantizar la seguridad pública de los habitantes del municipio que gobernaba.



“Lo sabía y estuvo de acuerdo”



El 17 de noviembre de 2016 el ex edil fue arrestado acusado de cometer el delito de secuestro agravado previsto y castigado en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.



Al rendir su declaración, el imputado admitió que tuvo conocimiento de los hechos ilícitos que se estaban llevando a cabo, porque se lo dijeron varios vecinos.



Antes, el viernes 6 de julio del año de 2012 presentó su declaración por escrito ante el Agente del Ministerio Público (MP), donde afirmó que tuvo conocimiento de los hechos ilícitos que se estaban llevando a cabo en el municipio de Allende, esto debido a que personas residentes del lugar se lo hicieron saber.



“De ahí se advierte la existencia de suficientes medios de prueba que demuestran plenamente la responsabilidad penal del ex alcalde de Allende Coahuila, Sergio Alonso Lozano Rodríguez, en la comisión de los hechos que se le atribuyen”, subrayó la dependencia.



Por tanto, anticipó que promoverá el desahogo de nuevos medios de prueba para cumplir las exigencias procesales del órgano jurisdiccional y en su momento solicitar nuevamente la orden de aprehensión correspondiente.



Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado reiteró su compromiso de cumplir y hacer cumplir las leyes, conforme a las políticas públicas implementadas por el Gobierno del Estado de Coahuila.



“Lozano Rodríguez era presidente municipal (cuando se cometió la masacre) los días 18, 19 y 20 de marzo del año 2011, en la ciudad de Allende, Coahuila, hechos perpetrados por integrantes del Cartel de Los Zetas”. Fue postulado por el PAN, sin embargo, al conocer de la tragedia el albiazul se deslindó y aseguró que Sergio nunca fue militante de ese partido.



Cifras de víctimas



Según versiones periodísticas, fueron 300 las víctimas de esa matanza, sin embargo, Homero Ramos Gloria, procurador General de Justicia de Coahuila, sostiene que la cifra oficial de “La Masacre de Allende” es de 28 víctimas -11 muertos y 17 desaparecidos- pero con base a las investigaciones estiman que la cifra se podría elevar a medio centenar.



El secuestro y asesinato de hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos ocurrió hace casi seis años cuando un comando del Cártel de “Los Zetas” se llevó, torturó y ejecutó a integrantes de tres familias de apellidos Garza, Moreno y Villanueva, al parecer en venganza porque un sujeto no les pagó 10 millones de dólares, de un cargamento de droga.



Por este mismo caso, el 12 de noviembre de 2016 fueron condenados Germán Zaragoza Sánchez y Fernando Hernández Reyes por el delito de secuestro agravado en el caso Allende.



Zaragoza Sánchez alias “El Canelo”, integrante del Cártel de “Los Zetas” fue sentenciado a 80 años de prisión y Hernández Reyes, apodado “El Panone”, quien era policía municipal de Allende recibió una condena de 75 años.



La averiguación previa penal empezó con los autores materiales y la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas de la PGJE continúa adelante con las pesquisas a fin de dar con los autores intelectuales.