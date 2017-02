La disputa de los hijos del Chapo

EL UNIVERSAL Publicada el

Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo Guzmán, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, han protagonizado disputas con otros capos, luego de la recaptura de su padre, ocurrida el 8 de enero de 2016.



Las disputas han escalado incluso a su círculo familiar.



Los hijos del líder del cártel de Sinaloa fueron secuestrados en el restaurante "La Leche" de Puerto Vallarta, Jalisco, en agosto de 2016.



El plagio se le atribuyó a su primo Alfredo Beltrán Guzmán, “El Mochomito”, quien fue aprehendido en diciembre del año pasado.



De acuerdo con las autoridades, Alfredo Beltrán disputa el cártel de Sinaloa a Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, hijos del "Chapo" Guzmán.



Ernesto Guzmán Hidalgo era abuelo del "Mochomito" y medio hermano de Joaquín Guzmán Loera.



Guzmán Hidalgo fue padre de Patricia Guzmán Núñez, esposa de Alfredo Beltrán Leyva, "el Mochomo". Ellos son los padres de Alfredo Beltrán Guzmán, “El Mochomito”, cercano a las cúpulas tanto del cártel de los Beltrán Leyva como del de Sinaloa.







El ataque de “El Licenciado”



Actualmente, “Los Chapitos” sostienen un nuevo enfrentamiento con Dámaso López, “El Licenciado”.



Los hijos de Guzmán Loera afirmaron haber resultado heridos el sábado pasado en un ataque ordenado por Dámaso López, uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa, en una aparente lucha interna en esa agrupación criminal.



En una misiva enviada a diversos medios de comunicación, escrita a mano y que aún no ha sido autentificada por la defensa del capo, los hijos de Guzmán dicen que durante el ataque iban acompañados por Ismael "El Mayo" Zambada, socio de “El Chapo” al frente del cártel de Sinaloa.



En el texto, divulgado por diversos medios nacionales, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán afirmaron que el 4 de febrero Dámaso López organizó una junta citando a Zambada y a la familia de Guzmán "por el tema de haber pruebas de que Dámaso López ordenó el secuestro de los hijos del Chapo".



Sin embargo, al llegar al lugar de la cita los hijos del capo se percataron de que López no se encontraba, y a continuación "comienzan a disparar en contra de la escolta personal de la familia, quedando muertos al instante en el lugar".



De acuerdo con la carta, al darse cuenta de que habían sido traicionados, Zambada y los hijos de Guzmán huyeron "encontrando por todo el camino gente armada a las órdenes de Dámaso", que intentó nuevamente asesinarlos.



Finalmente, dijeron que recorrieron varios kilómetros hasta llegar a un pueblo en el que fueron auxiliados "por gente del lugar ya que se encontraban heridos". La carta no especifica si Zambada también resultó lesionado.