Policías de Tabasco son investigados por violación

Al menos cinco elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tabasco son investigados por la violación de una cadete, hechos que habrían ocurrido en octubre del 2015 en las instalaciones del Colegio de Policía y Tránsito, pero que es hasta ahora que fueron exhibidos a través de un video que circula en redes sociales.



En la grabación de 33 segundos, se alcanza a ver a una mujer tirada en las regaderas de unos baños y sobre ella, un joven de short azul con una cadena en el cuello abusando de ella, quien de inmediato se levanta al darse cuenta que lo están grabando.



Posteriormente, aparece otro sujeto que también trae puesto un short y una playera blanca tipo polo que en la parte trasera lleva una leyenda que dice: “La seguridad es de todos”, y quien también abusa de la joven que solo alcanza a decirle que se retire.



La mujer está desnuda y al parecer esto bajo los efectos de alcohol o alguna droga porque no puede ni levantarse.



Sobre estos hechos que ocurrieron en octubre del 2015 en el antiguo Colegio de Policía y Tránsito, el Secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Aguirre Carbajal los calificó como graves y reveló, que habrían participado al menos cinco policías en esta violación a la mujer que también pertenece a la dependencia y quien ya presentó una demanda penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).



“En versiones y dichos de la propia elemento (víctima) que sale en el video se manifiesta y tenemos conocimiento que ese hecho sucedió aproximadamente un año y medio, en octubre del 2015; estamos en esa etapa de investigación; en la etapa de reunir los datos y pruebas idóneos para efectos de determinar la medida cautelar aplicable a este hecho, es un hecho grave”, refirió.



Dijo que la investigación está en dos vías: la administrativa y la penal, afirmando que en el caso de la SSP se agotarán todos los elementos para castigar a los responsables de estos hechos, aclarando que por el momento no han sido separados del cargo los policías estatales.



“Sabemos que hay más, porque hay quien toma el video y de acuerdo a dichos al parecer hay dos más pero yo no pudiera determinar ahorita cuantos elementos participaron en este hecho, estamos en la etapa de investigación y no han sido separados de los cargos”, aseveró.



En entrevista, Aguirre Carbajal afirmó que este hecho es grave y que amerita una separación del cargo, y aclaró que los elementos de la corporación cuando cometieron el ilícito no eran estudiantes que se encontraban en la academia, sino que eran policías que ya habían cursado la academia que por algún motivo se encontraban en ese lugar, es decir, ya eran elementos operativos.



“Mi responsabilidad es castigar a los responsables, no sabe si hubo otros hechos. Buscaremos que paguen los responsables, que sepan las policías mujeres que todos somos iguales, que tienen el mismo apoyo, la misma igualdad aquí en la SSP que cuando esos hechos sucedan que acudan a denunciarlos”, apuntó.