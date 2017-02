Jala cuerdas Jared Kushner en trato de México y EU

THE WASHINGTON POST | Washington Publicada el

La escena en la Oficina Oval fue notable: el Secretario de Relaciones Exteriores de México -el mismo país que Donald Trump había convertido en una piñata de campaña- se amontonó con el actual presidente Trump y su yerno, Jared Kushner.



Los hombres estaban debatiendo lo que Trump diría en un discurso más tarde ese mismo día cuando ordenó la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. El diplomático mexicano, Luis Videgaray, y Kushner, asesor principal de la Casa Blanca, concluyeron que los comentarios redactados harían reventar la frágil relación entre ambos países, por lo que instaron a Trump a suavizar su lenguaje sobre México.



El trío llegó a un compromiso: Trump, entendiendo que los mexicanos se aferrarían a cada una de sus palabras, accedió a afirmar que un México fuerte también es el mejor interés de los Estados Unidos. En la ciudad de México esa tarde, 25 de enero, los funcionarios dieron la bienvenida a los comentarios de Trump como la declaración más alentadora que había dado hasta la fecha sobre México -y celebraron a Kushner como una influencia moderadora.



Las relaciones se rompieron de nuevo pocas horas después, sin embargo, después de una guerra de palabras entre Trump y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto - puntuada por un molesto tuit de Trump a la mañana siguiente mientras Videgaray estaba de vuelta en la Casa Blanca.



Trump prometió una política exterior imprevisible y está cumpliendo. El encuentro desordenado con un aliado tradicional -detallado en entrevistas con media docena de funcionarios estadounidenses y mexicanos- encapsula la emergente política exterior de su administración, que mezcla la belicosidad pública del Presidente con la diplomacia detrás de cámaras de Kushner



Kushner, de 36 años, no tiene experiencia en política exterior tradicional, pero se ha convertido en el principal punto de contacto de presidentes, ministros y embajadores de más de dos docenas de países, ayudando a sentar las bases para los acuerdos. Su influencia se extiende a lo largo de América, Europa, Oriente Medio y la región Asia-Pacífico.



Las comunicaciones de canal de fondo de Kushner con México -cuya extensión total no se había informado previamente- lo revelan como casi un secretario de Estado en la sombra, que opera fuera de los límites del Departamento de Estado o del Consejo de Seguridad Nacional.



Videgaray había acudido a la Casa Blanca el 25 de enero para un día completo de reuniones privadas, pero fue Kushner quien le hizo saber que Trump pronunciaría un discurso esa tarde en el Departamento de Seguridad Nacional donde firmaría una Orden Ejecutiva sobre su muralla fronteriza.



Y fue Kushner quien llevó a Videgaray a la Oficina Oval para una audiencia no programada con el Presidente, donde juntos expusieron a Trump las ventajas de un trato más moderado con México.



El Presidente estuvo de acuerdo.



“También entendemos que una economía fuerte y saludable en México es muy buena para Estados Unidos -muy, muy bien”, dijo Trump en su discurso. “Realmente creo que podemos mejorar la relación entre nuestras dos naciones en un grado no visto antes, ciertamente en mucho, mucho tiempo”.



Pero la victoria de Videgaray y Kushner fue de corta duración. Fueron tan fuertes los vientos políticos anti-Trump en casa que Peña Nieto se sintió obligado a ir a la televisión esa noche para declarar que México nunca pagaría por el muro fronterizo.



Esto enojó a Trump, quien twitteó a las 8:55 hora de la mañana siguiente que él y Peña Nieto deberían cancelar su próxima cumbre si México se rehusaba a pagar por el muro. Peña Nieto canceló la visita y, en una breve llamada telefónica, instruyó a Videgaray -dque estaba de regreso en la Casa Blanca para otra ronda de reuniones - para salir y regresar a casa.



La misión fue abortada, y Kushner hervía de frustración.



Un eficaz operador



Algunos de los líderes que han tratado con Kushner dijeron que eran inicialmente escépticos pero se encontraron con un buen escucha e intermediario cortés que rápidamente intuye el núcleo de los asuntos y puede facilitar reuniones con toda la administración.



Una de sus principales ambiciones es ayudar a negociar la paz en Oriente Medio, algo que el Presidente le ha encomendado públicamente, y Kushner, un judío ortodoxo, ha desempeñado un papel activo ayudando a embajadores selectos en esa región.



“Todo el mundo está tratando de conocer a Jared Kushner”, dijo el embajador de un aliado estadounidense, quien habló bajo la condición de anonimato para ser sincero. Muchos embajadores estaban reacios a expresar incluso sus pensamientos positivos sobre Kushner en el registro por temor a poner en peligro lo que se ha convertido en su contacto más importante en el Washington de Trump.



El papel de Kushner como fijador de política exterior es, en la superficie, poco probable. Llegó a la mayoría de edad como el hijo mayor en una familia de bienes raíces democráta y como joven inicialmente dividió sus atenciones entre los negocios de su familia y un periódico de sociales de Nueva York que compró en 2006.



En el círculo íntimo de Trump, Kushner obtiene aplausos por suavizar las plumas de los movimientos más erráticos de su suegro -con algunos ayudantes lamentando que los sábados, cuando Kushner observa el Shabat (el día sagarado de los judíos) y no trabaja o usa dispositivos electrónicos, delegue sus funciones en la Casa Blanca .



Sin embargo, el Presidente corre el riesgo de socavar los mejores esfuerzos de Kushner con sus compulsiones erráticas, su poca atención y su tendencia a atacar a los desaires reales o percibidos, como ocurrió en el caso de México.



“Nuestra relación con México continúa fortaleciéndose”, dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer. “Están emocionados de perseguir tanto las áreas de interés económico como las de seguridad, y seguimos manteniendo una relación bilateral muy sana”.



Una relación fundamental



En las conversaciones de México, la relación entre Kushner y Videgaray, que se reunieron a través de amigos en el mundo financiero, ha demostrado ser fundamental, especialmente para México. Han forjado un vínculo personal y han ayudado a aproximar a Trump y a Peña Nieto, cuyas posturas públicas y su retórica tienen extremas diferencias.



Kushner ha preguntado sobre libros y artículos sobre la historia de las relaciones entre Estados Unidos y México, y las autoridades mexicanas dijeron que Kushner ofrece a Trump una perspectiva diferente de la que el Presidente se ha formado sobre la base de su oposición a la inmigración ilegal y acuerdos comerciales que considera injustos para los trabajadores estadounidenses.



“Videgaray tiene en su favor una estrecha relación con Jared, y eso abre un canal directo de comunicación con Trump”, dijo Rafael Fernández de Castro, profesor de ITAM de la Ciudad de México.



Sin embargo, agregó, “el yerno no nos va a salvar”.



Parece haber límites a la influencia de Kushner. Los líderes de ambos países se encuentran en un punto muerto, no sólo sobre el muro fronterizo sino también sobre el comercio, con México tratando de preservar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte contra el que Trump hizo campaña. La complicación adicional de la relación son las presiones políticas internas.



“El Presidente de los Estados Unidos está hablando de sus asuntos y de su base, y nuestro Presidente está hablando con la mayoría de la sociedad mexicana, que ha rechazado rotundamente la manera en que la nueva administración estadounidense ha hablado de México”, dijo Arturo Sarukhán, un ex embajador en los Estados Unidos.



Bill Richardson,ex gobernador de Nuevo México y embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, dijo que la relación entre Estados Unidos y México está en su punto más bajo en generaciones.



“Las amenazas de pagar por el muro, las amenazas de renegociar el TLCAN, las amenazas de la cuota de importación han alimentado un verdadero nacionalismo en el pueblo mexicano que va a dar al presidente Peña Nieto muy poco espacio para maniobrar”, dijo Richardson, un demócrata .



Navegar estos desafíos en nombre de Peña Nieto es la tarea de Videgaray, uno de sus asesores más cercanos. Videgaray era el Secretario de Hacienda de México el año pasado cuando Peña Nieto le encargó aproximarse a la campaña presidencial de Trump, donde cultivó una amistad con Kushner.



Videgaray y Kushner arreglaron el viaje de Trump para conocer a Peña Nieto en la Ciudad de México en agosto -una visita tan polémica que Videgaray se vio obligado a dimitir. Pero incluso sin un puesto oficial, Videgaray permaneció cerca de Kushner, volando a Nueva York para reunirse. Y después de que Trump ganara, Videgaray estaba de vuelta en el afecto de Peña Nieto, quien lo nombró Secretario de Relaciones Exteriores.



“Tiene acceso a personas cercanas a Trump”, dijo Raúl Benítez Manaut, analista político y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. “El trabajo de Videgaray es hacer el control de daños.”



Videgaray visitó Washington apenas cinco días después de la toma de posesión de Trump, teniendo aproximadamente ocho horas de reuniones en la Casa Blanca el 25 de enero con Kushner y Trump, así como el jefe de personal Reince Priebus, el aseor Stephen K. Bannon, el Director del Consejo Económico Nacional Gary Cohn y el jefe del Consejo Nacional de Comercio, Peter Navarro. El tweet que puso fin a la cortesía fue tal vez tan predecible como estridente.



Kushner estaba enojado y Videgaray interrumpió su viaje, cancelando una reunión programada con John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional.



Pero Kushner y Videgaray seguían hablando. Ambos ayudaron a organizar una llamada de seguimiento entre Trump y Peña Nieto, que funcionarios de ambos países describieron como dura a veces, pero en gran medida con diálogos cordiales y constructivos, incluyendo una discusión sobre la lucha contra los cárteles de la droga.



“Creo que es un hombre muy bueno”, dijo Trump sobre Peña Nieto en una reciente entrevista con Fox News. “Tenemos una relación muy buena.”



Kushner ayudó a facilitar otro viaje para Videgaray a Washington, donde el miércoles se reunió en privado con Kelly y el secretario de Estado Rex Tillerson.



En otro signo de la creciente importancia de Kushner, Tillerson lo invitó a su reunión con Videgaray, que durante la primera media hora fueron sólo los tres hombres -el secretario de Estado de Estados Unidos, el canciller mexicano y el yerno del presidente de los Estados Unidos- antes de que se les unieran ayudantes adicionales.



La comunidad diplomática está tomando nota, viendo a México como un conejillo de indias.



Altos funcionarios de varios países ya se han acercado a sus homólogos mexicanos, con la esperanza de obtener información sobre el nuevo Presidente, la dinámica geopolítica en Washington y el hombre tranquilo y con hoyuelos detrás de todo, Kushner.



(Joshua Partlow informó desde la Ciudad de México)