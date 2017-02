Piden que la ayuden, comprando calcetines

LAURA GARCÍA Publicada el

Desde hace 7 años, María de la Luz Delgado se gana la vida vendiendo calcetines en San Francisco del Rincón.



Contó que cuando tenía 4 años de edad le fue puesta una vacuna que le provocó una enfermedad que asegura hasta ahora desconoce, pero después de esto no puede caminar bien, sólo con la ayuda de sus muletas.



Compartió que nunca se casó ni tuvo hijos, por lo que en su casa vive con un sobrino quienes se hacen compañía.



“Me vengo a vender aquí, pero a veces no vendo nada yo quisiera que el gobierno me apoyara, ya he hablado en DIF de aquí y he ido hasta Purísima, pero me dicen que yo no soy de allá que no pueden ayudarme”, expresó.