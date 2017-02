Nueva serie de Netflix acusada de racismo

REDACCIÓN Publicada el

La nueva serie de Netflix está causando cada vez más indignación entre los suscriptores de dicha plataforma. "Dear White People" ("Queridas personas blancas"), ha causado polémica por acusaciones de racismo y odio a las personas blancas. Tal ha sido el descontento que miles de personas ya han cancelado su suscripción a Netflix.

Preocupados por cómo aparecen reflejadas personas blancas en la serie, muchos suscriptores que se han dado de baja empezaron a difundir los hashtag #NoNetflix y #BoycottNetflix (Boicotee Netflix), afirmando que la nueva serie "promueve el genocidio blanco".

Otros trasladaron su indignación a YouTube, donde el trailer acumula más de 300.000 'no me gusta', casi diez veces más de 'me gusta'.

Con información de RT