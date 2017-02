Ya se conoce al nuevo director de The Batman

REDACCIÓN Publicada el

Tras el retiro de Ben Affleck de la silla de director del filme “The Batman”, se dio a conocer quien será el encargado de realizar la cinta del superhéroe de DC.

Y éste será Matt Reeves, quien era el candidato número 1 para el cargo, tras conocerse la noticia de la salida de Affleck.

Reeves ha dirigido la versión estadounidense de Let Me In, El Planeta de los Simios: Confrontación y en 2008 se dio a conocer por su trabajo en Cloverfield.

En los pasados días también se había iniciado una petición para que Zack Snyder fuera quien realizará The Batman, tras su trabajo en Batman vs Superman y próximamente, Justice League, pero Reeves fue el elegido.

El filme será protagonizado por Ben Affleck, quien dijo que no podía ser el director, porque no podría estar enfocado en un 100% en ambos roles. También escribió el guion, que fue revisado por Chris Terrio, y éste sufrió cambios.