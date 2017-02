Morelia gana 1-2 en Chiapas y respira en la porcentual

REDACCIÓN Publicada el

El cuadro de Morelia parecía desahuciado en el torneo Clausura 2017, pues además de estar en el fondo de la porcentual, se había quedado sin entrenador. Las opciones para Monarcas lucían complejas pues nadie quería llegar al timón del equipo, sin embargo Roberto Hernández, brindó este domingo a los michoacanos una victoria de oro ante Jaguares 1-2 en la Selva.



Durante los primeros minutos el cuadro local se echó hacia delante en busca de lastimar a su rival, los Jaguares tocaban la puerta purépecha, sin embargo, la primera anotación cayó en favor de Morelia al minuto 27 por conducto de Andy Jorman quien recibió en el área de Chiapas y metió un punterazo que dejó sin oportunidad al cancerbero Moisés Muñoz.



Los chiapanecos sabían que no podían bajar los brazos y continuaron con el juego ofensivo para llegar a la portería de los visitantes. El gol felino cayó gracias a un autogol de Gabriel Achilier que la mandó al fondo de su propia meta en un centro que no logró despejar de forma correcta al 33’ de tiempo corrido.



Las acciones continuaron y al minuto 42 Raúl Ruidiaz se encargó de poner nuevamente en ventaja al equipo de la monarquía; los michoacanos robaron un gol cerca del corner y mandaron un centro que aprovechó Ruidiaz para sacudir las redes felinas. 1-2 ganaba el Morelia.



La segunda parte del encuentro fue de infierno para los aficionados felinos pues vieron cómo se diluían los minutos sin que su equipo lograra al menos empatar en un partido que era clave en el duelo de cocientes entre ambas escuadras.



La oportunidad más importante para Chiapas Jaguar llegó hasta el 89’ en un cobro desde el manchón penal. Christian Bermúdez pidió el esférico pero no logro vencer al cancerbero Carlos Rodríguez.



La suerte estaba echada: Morelia sumó tres unidades de oro puro en la selva chiapaneca que le dio oxígeno en la tabla porcentual donde sigue estando en el sótano, sin embargo con esta victoria sobre Chiapas, los michoacanos se pusieron a tres puntos de Veracruz, el penúltimo de la tabla de cocientes.



La próxima jornada el cuadro de Jaguares visitará a la Franja de Puebla en un duelo directo en la lucha por la permanencia, mientras que Morelia recibirá a unos Diablos encendidos en el Estadio Morelos.