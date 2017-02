Aplauden operativos

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Vecinos de Chapalita, Los Olivos y San Miguel aplaudieron los operativos de seguridad, pero pidieron que sean permanentes, sobre todo los fines de semana.



Frente a la parroquia del Señor de los Olivos, en la calle Sofía Álvarez, en Los Olivos, se encuentra una escultura de un ángel en recuerdo de Ángel Uriel Arroyo, asesinado a los 16 años.



Vecinos aseguraron que la noche del 26 de noviembre de 2015 hubo una balacera frente al templo y corrieron a refugiarse adentro de éste; el adolescente murió en la calle.



“Ya estamos hartos de violencia y de inseguridad. El viernes se realizaron operativos pero se requiere que éstos sean frecuentes y no en forma eventual. Todo mundo sabe que Los Olivos es zona donde se distribuye droga”, señaló Samuel, habitante de la calle Sofía Álvarez.



Esta colonia está muy cerca de Chapalita, donde la violencia se ha recrudecido.



“En la esquina de Michoacán y Canadá mataron a una persona hace una semana. Los distribuidores de droga andan armados y en motos, saben quiénes son, pues hasta sonidos con alto volumen traen. Ya es hora de que las autoridades intervengan con operativos y frenen la violencia”, señaló Arcadio Ledezma.



En el barrio San Miguel, que en enero ocupó el tercer lugar en comisión de delitos, después de Santa Ana del Conde y la Zona Centro, los vecinos consideran que las calles más peligrosas son la Tierra Blanca y Centenario.



“En la calle Tierra Blanca hay mucha venta de droga. Ya han matado a varias personas en los últimos meses pero no han hecho nada las autoridades, se requiere que los operativos que dicen que hicieron sean constantes, sobre todo los fines de semana y de noche”, dijo Salomón Hernández.



Por otro lado, Víctor Manuel Lozano Rodríguez opinó que “parece que la inseguridad llegó para quedarse, los operativos no deben ser flor de un día”.