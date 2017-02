Encuentran cadáver maniatado

REDACCIÓN Publicada el

El cuerpo de un hombre fue abandonado en la colonia Las Américas.



Poco después de las 8 de la noche de ayer vecinos hicieron el hallazgo en la calle Los Ángeles, casi en la esquina con la calle Filadelfia.

Enseguida llamaron al 911 para reportar el hallazgo.



La víctima se encontraba boca abajo en la orilla de la banqueta, con las manos atadas a la espalda.



De alrededor de 30 a 40 años, el hombre vestía pantalón de mezclilla, zapatos negros y sudadera verde.



De manera extraoficial se informó que tenía un balazo en la cabeza.



“Estuvo muy extraño, todos pensamos que era un borracho, pero cuando me acerqué vi que tenía sangre en la cabeza y las manos atadas”, contó un testigo.



Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y buscaron a los presuntos homicidas, ya que se les informó que quienes dejaron el cuerpo fueron los ocupantes de una camioneta familiar.



Después de unos minutos agentes del Ministerio Público acudieron e iniciaron las indagatorias necesarias para aclarar el homicidio.



Luego de las labores de investigación el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del servicio Médico Forense para que se le practicara la autopsia.



