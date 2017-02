Desairan marcha contra Trump en León

JUAN CARLOS GÓMEZ Publicada el

Poco más de 50 personas marcharon en contra del presidente norteamericano, Donald Trump, avanzando desde el Museo de Arte e Historia de Guanajuato para finalizar en el asta bandera de la Plaza Principal leonesa.

El contingente se movilizó 10 minutos antes del mediodía, tomando el camellón de la Calzada de los Héroes y subiendo por el Puente del Amor para cruzar el Arco Triunfal y enfilarse por Madero hasta llegar a su destino final.

Durante el recorrido, los integrantes del movimiento invitaban a las personas a unirse, preguntándoles si no eran mexicanos, pero fueron ignorados y en algunos casos les respondieron que la marcha no serviría de nada.

Horas antes se había llevado a cabo un maratón, cuyos integrantes aún continuaban en el parque Niños Héroes, pero no atendieron las peticiones de los marchistas.

Antes de iniciar el evento, Jaime Gallardo Saavedra, presidente del Parlamento Ciudadano del Estado de Guanajuato, comentó que el Parlamento se unió a los organizadores de la marcha como Vibra México y Coparmex, así como otros organismos nacionales para demostrar la unión entre ciudadanos en contra de las políticas de Trump.

Aseguró que la marcha no busca legitimar al presidente de México, Enrique Peña Nieto, sino expresar el malestar ciudadano, incluyendo la desaprobación del papel del propio gobierno mexicano.

Gallardo Saavedra dijo que no respondió el número de gente esperado y que algunas veces hay desconfianza sobre quién organiza, así como políticos que se pudieran "subir" a la marcha con propósitos personales o partidistas.

Otro marchista, de nombre Eduardo Silva. llevaba consigo un alebrije, que representaba cómo veían a Trump y sus valores. La figura burlesca, simplona y con rasgos demoniacos fue cargada de principio a fin de la marcha.

La manifestación concluyó afuera de la Presidencia Municipal, con consignas en contra de Donald Trump, así como el canto del himno mexicano.

Una de las asistentes, Yolanda Luna, dijo que había convocado a cerca de 100 personas mediante redes sociales, entre grupos de amigas, pero no asistieron más que 15 de ellas.

"Es una lástima la apatía que tenemos para participar en un movimiento", lamentó.

Yolanda, quien dijo no pertenecer ni a organizaciones ni a partidos políticos, se mostró decepcionada con la asistencia, señalando que sus amigas le dieron múltiples excusas, como "a ver si me levanto temprano" o "no vamos a arreglar nada" e incluso la justificación: "no quiero apoyar a ningún partido".

Luna explicó que el mensaje intentaba demostrar unidad, pero no llegó la gente suficiente para reflejarlo. Consideró que la poca asistencia dibuja a los mexicanos como un país deprimido y apático, que espera siempre que otra persona haga algo y luego beneficiarse del resultado.

En ese sentido, comentó que lo anterior refuerza la imagen que Donald Trump tiene del pueblo mexicano y concluyó diciendo que se siente "absolutamente decepcionada" del pueblo leonés.