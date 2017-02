Rechazan pagar impuesto de gasolina y los detienen

MARÍA FERNANDA GASCA VIRUETE Publicada el

El sábado por la tarde, fueron detenidos tres integrantes del grupo Resistencia Civil, quienes desde hace un mes pagaban 10 pesos por litro de gasolina Magna como forma de protesta por el alza.

Aldo, Luis y Lucio decidieron ir a cargar combustible a una gasolinera, cerca de la estación Delta, alrededor de las cuatro de la tarde de ayer.

Desde hace un mes, leoneses formaron el grupo Resistencia Civil, por medio de redes sociales.

Con una carta ciudadana redactada por un licenciado, los integrantes sólo pagaban 10 pesos por litro de gasolina Magna.

"Es una carta basada en la Constitución, principalmente en el artículo 39, no es que no queramos pagar, sino sólo que no cubrimos el IVA y el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS)", dijo José Isidro Muñoz, integrante del grupo.

La carta tiene que ser llenada con nombre y firma del beneficiario, además de anexarse una copia de una identificación oficial. Cada que vez que se acude a una gasolinera, se tiene que dejar toda esta documentación.

"Ya tenemos casi un mes haciendo esto y es la primera vez que tenemos un problema de este tipo. La Policía no nos puede detener y ellos mismos lo han dicho, pero ayer (sábado) un oficial los cargó sin motivo", dijo Muñoz.

Hasta ayer por la tarde, el grupo estaba integrado por 250 leoneses, pero en diferentes estados del País existen grupos similares.

El integrante aseguró que dentro del grupo hay taxistas, amas de casas, estudiantes y trabajadores de diferentes sectores.

Después de seis horas de estar tras las rejas en el Cepol del bulevar Agustín Téllez Cruces, Aldo, Luis y Lucio fueron liberados con la condición de que pagaran el total del combustible.

"Los iban a acusar de fraude, cuando no fue el motivo. También el juez calificador se prestó para ese juego y nadie nos daba la cara".

Muñoz declaró que todas las cargas de combustible de este tipo se han hecho de forma pacífica para no dar motivos para una verdadera detención.

Un hombre que hace llamarse "El Coyote Consentido", en Facebook, es quien presuntamente encabeza el grupo Resistencia Civil.

Por medio de una página de la misma red social y el Whatsapp, es como pactan sus puntos y horarios de reunión para ir a cargar gasolina en grupos.

Con los documentos ya mencionados, los manifestantes llegan en grupo a una gasolinera y llenan los tanques.

Al momento de pagar, les piden a los despachadores que le hablen a un superior.

El gerente intenta hacer que se pague el 100% de la gasolina, entregando facturas e incluso llamando a la Policía.

Los integrantes le explican al gerente que al no ser una oficina recaudadora de impuestos, el cliente no está obligado a cubrir el 16% de IVA ni el 27% de IEPS, lo que es el 43% del valor de cada litro de gasolina.

"Si el SAT nos quiere cobrar los impuestos, por eso dejamos todos nuestros documentos, ellos nos tienen que buscar", expresó Muñoz.

La única forma con la que se tendría que cubrir el 100% del precio comercial del combustible es que las gasolineras entregaran una factura con el desglose del costo de la gasolina, el IVA y el IEPS.

El día de hoy, Resistencia Civil estará presente en varios establecimientos para poner en marcha su estrategia de manifestación.

Además de que los tres detenidos e integrantes de Resistencia Civil acudirán a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a poner una queja hacia la patrulla DO614.