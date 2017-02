Amenazan a Miranda de Wallace

EL UNIVERSAL | Pedro Villa y Caña / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ofrecieron apoyo a Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, luego de que este sábado en un video subido a Twitter la amenazaran por “meterse” con María Elena Morera y le recomendaran no asistir a la marcha contra Donald Trump, puesto que su “cabeza tiene precio”.



En entrevista con EL UNIVERSAL, Miranda de Wallace informó que desconocía de dónde provenían las amenazas e indicó que personal de la CNS se comunicó con ella para ofrecerle su apoyo e investigar el origen de los amagos.



“No lo sé, no tengo idea (del origen del video). Me hablaron de la CNS y les solicité que por favor la Policía Cibernética investigara, por lo que espero que conozcan de dónde viene esta amenaza”, comentó.



Agregó que después de denunciar en su cuenta de Twitter el video, la CNDH se puso en contacto con ella para iniciar algunos trámites y ver lo conducente en este caso.



Aseguró que a pesar de esa amenaza, hoy estará presente en la marcha que convoca Mexicanos Unidos, que partirá del Hemiciclo a Juárez, a las 13:00 horas, rumbo al Ángel de la Independencia, y a las 14:00 horas, junto con el movimiento Vibra México, entonarán el Himno Nacional.



Este sábado por la mañana, el usuario de Twitter @litle_sado subió a esta red social un video en el que una voz distorsionada y teniendo como fondo una hoja de papel con el nombre “Miranda de Wallace” y cinco balas, amenaza a la activista, diciendo que nadie le falta al respeto a la señora Morera, y recomienda que por su integridad física no se presente a la marcha, puesto que está plenamente identificada y “su cabeza tiene precio”.



“Señora Wallace, a la señora Morera no se le falta el respeto. Por el bien de su integridad física, no se presente en la marcha. Está plenamente identificada. Ya hay precio por su cabeza”, dice la videograbación.



Hasta las 22 horas, el video y la cuenta permanecían en la red social.



“Nos une México”. Este sábado por la mañana, Miranda de Wallace subió una captura de pantalla de la nota de EL UNIVERSAL donde se informa de las diferencias entre su organización y Vibra México, impulsada por María Elena Morera, referente a las marchas que se realizan hoy contra las políticas del presidente de EU, Donald Trump. La activista escribió que a pesar de las diferencias, a ambas las une México.



“No hay choque entre organizaciones #Mexicanosunidos marchamos solo contra @POTUS #VibraMexico otros puntos, pero nos une México”, escribió la activista.



El viernes, Miranda de Wallace y María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, protagonizaron una confrontación de declaraciones luego de que Morera señalara que es insensato y absurdo que Miranda de Wallace invitara a una manifestación contra Donald Trump el mismo día, lugar y hora a los que había convocado el movimiento Vibra México.



Miranda de Wallace pidió respeto a la marcha convocada por su organización y dijo que en un país democrático convergen diferentes formas de pensar, de vivir y de sentir.