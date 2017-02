Miranda de Wallace denuncia presencia de hombre armado en marcha

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, denunció la presencia de un hombre armado en las inmediaciones del Ángel de la Independencia durante la protesta en contra de Donald Trump.



La activista, quien convocó la marcha "Mexicanos Unidos", la cual fue del Hemiciclo a Juárez al Ángel de la Independencia, fue amenazada ayer por Twitter y se le instó a no asistir a la movilización.



En el Ángel, tras terminar la marcha, un grupo de personas gritó e insultó a la ex candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero ella aseguró que no se retiró del lugar por eso, sino por el sujeto armado.



Miranda de Wallace organizó su marcha por estar en desacuerdo con la movilización "Vibra México", ya que no estuvo de acuerdo en que se criticara al gobierno federal.



"Salí del evento NO por los gritos, salí porque había una hombre disfrazado de mujer armado muy cerca de mí y me retiraron por motivos de seguridad", tuiteó la activista.