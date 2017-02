Denuncia PRD aumento de violencia con lucha contra el narco

EL UNIVERSAL Publicada el

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri (PRD), señaló que a 10 años del uso del Ejército en el combate al crimen organizado, en lugar de disminuir la violencia, ésta ha incrementado.



Dijo que diversos estudios resaltan que su presencia no ha contenido la violencia, por el contrario, en algunas entidades del país se ha incrementado, además de que se han elevado el número de denuncias por violaciones a los derechos humanos.



El también coordinador de los diputados del PRD, destacó que de 2006 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha recibido más de 9 mil denuncias, de las cuales mil 700 se realizaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.



"Está claro que la instrumentación de una política de seguridad que prioriza la punición y la militarización, y que en su momento declaró la guerra al narcotráfico, es a todas luces errónea, ya que sólo ha generado más violencia y una grave afectación de los derechos humanos en todo el territorio nacional", apuntó.



Martínez Neri aseveró que hasta ahora el gobierno federal no ha logrado avances significativos en la lucha contra el narcotráfico con el uso de las fuerzas armadas, y sí ha sumado, casos particulares de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales sin resolver, como ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.



Enfatizó que las iniciativas que actualmente se discuten y pretenden aprobar en la Cámara de Diputados sobre Ley de Seguridad Interior, no representan ninguna ruta de salida del problema, “más bien le dan carácter de permanente, ya que en lugar de reducir el uso de la fuerza militar, la incrementan y legalizan”, asentó.



Por ello, sostuvo que el PRD rechaza categóricamente que el PRI y sus aliados frenen la discusión de temas de fondo, como es el Mando Mixto y busquen avalar la Ley de Seguridad Interior, un marco jurídico que en vez de ayudar, complicará aún más la ya de por sí difícil situación que vive México.



"El PRD votará en contra de esta ley y al mismo tiempo presentará diversos recursos parlamentarios a fin de combatirla, incluido un voto particular que solicitarán sea integrado en su oportunidad al expediente”, indicó en un comunicado.