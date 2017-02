Marchan contra Trump

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

En varios estados del país se han registrado manifestaciones en contra de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Desde temprano, diversas personas salieron a las calles de Villahermosa, Tabasco, para expresar su rechazo al muro que pretende construir el mandatario estadounidense en la frontera con México.



Cerca de 100 personas en esta ciudad también exigieron al gobierno mexicano que defienda a los connacionales que radican en aquel país.



También en Morelia, Michoacán, se registró una marcha en protesta por las políticas de Trump, a la que acudieron cerca de 500 personas.



Dicha movilización estuvo coordinada por la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim) y el Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el rector Medardo Serna al frente.



Asimismo, una nutrida manifestación se registró en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.



Otras ciudades que han registrado protestas hasta el momento son San Miguel de Allende, Guanajuato; Pachuca, Hidalgo; Ciudad Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León; Mérida, Yucatán.

Marchan en Guadalajara contra Donald Trump

La marcha en Guadalajara contra las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó hasta que llegó el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Tonatiuh Bravo Padilla.



A la ciudad siguen llegando decenas de camiones de algunas prepas de la UdeG, por lo que aún se desconoce el número de personas que marcharan por las calles de Guadalajara.



Para amenizar su movilización los inconformes decidieron resonar “La Marcha de Zacatecas” desde sus camiones.

Marchan 900 en Villahermosa contra muro

En Tabasco cerca de 900 personas marcharon por las calles de ciudad de Villahermosa para mostrar su rechazo al muro que pretende construir el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, además exigieron al gobierno mexicano defienda a los connacionales que radica en aquel país ante la violación a sus derechos humanos.



Alrededor de las 10:00 horas el contingente que al frente llevaba una manta que decía: “Unidad y Dignidad. Marcha Ciudadana. No al desempleo, no a la corrupción” y que fue encabezado por el ex candidato del PRI a la Gubernatura, Jesús Alí de la Torre, inició su recorrido en la Fuente de los niños traviesos, justo en el cruce de las avenidas Paseo Usumacinta y 27 de Febrero.



María Antonia López Ramón, es originaria del municipio de Nacajuca, afirmó que su asistencia a la marcha es para exigir mayor seguridad. “Venimos porque queremos paz en nuestro Tabasco, necesitamos que se acabe la delincuencia, ya no hay paz en Tabasco. Ya no podemos dormir”, indicó.



Por su parte, Lucia Santes, una activista del PRI y quien se encontraba en la marcha, aseguró que su asistencia es porque está cansada de los atropellos de las autoridades y porque vio una oportunidad de exigir sus derechos ya que su partido dijo no alza la voz.



En medio del contingente que caminaba hacia palacio de gobierno, se encontraba Gustavo Vidal, el representante “Causa Común” en Tabasco, organización que se ha atribuido la organización de estas movilizaciones en todo el país. “El tema es nacional, estamos defendiendo la unidad de México ante los embates del nuevo presidente de los Estados Unidos, el maltrato hacia los migrantes y también esta marcha obedece a una problemática local por el mal gobierno que tenemos en Tabasco”, explicó.



Afirmó que en la marcha participaron amas de casa, campesino, obreros y profesionistas que buscan y quieren un mejor país.



La movilización llegó hasta Palacio de Gobierno, donde arriba de una camioneta y sobre la calle 27 de Febrero tomo la palabra Jesús Alí de la Torre, un ex priísta quien aseguró que esta movilización fue para respaldar a los mexicanos que radican en Estados Unidos y para mostrar la inconformidad con el muro que pretende construir el presidente Donald Trump.



Después de un largo discurso en el que también hablo de la inconformidad que tienen los ciudadanos por el Gasolinazo, desempleo e inseguridad, Alí de la Torre advirtió que pueden venir más movilizaciones.



El acto concluyó con la interpretación del Himno Nacional de México