Reclaman a Trump ¡norteamericanos!

AGENCIA REFORMA

En las comunidades San Miguel de Allende, Guanajuato y Ajijic, Jalisco, consideradas los principales “santuarios” de estadounidenses en México, las políticas de Donald Trump también provocan molestia.



A más de dos mil kilómetros de distancia de Estados Unidos, en San Miguel de Allende habitan más de 14 mil ciudadanos de aquel país y algunos han participado en marchas y protestas contra Trump.



“Estoy aturdida por la arrogancia y la ignorancia de este Presidente. Veo a Estados Unidos volviendo a los tiempos turbulentos de los años 60 y eso nos está doliendo a todos. Confío en México y sé que es un refugio de paz, comprensión y fortaleza”, dijo Sara Hoch, directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, originaria de Nebraska y residente desde hace 30 años en San Miguel de Allende.



Sandra Loridans tiene 77 años y desde hace 27 vive en Ajijic con su esposo, donde forma parte de la organización Democrats Abroad, que ha organizado marchas en Ajijic, San Miguel de Allende, Puerto Vallarta y Mazatlán en contra del Presidente de EU.



“Estamos muy involucrados y nos vamos a mantener muy involucrados, seremos muy proactivos. Estaremos observando todo lo que hace Trump”, afirmó.



Con pancartas de “Trump no es mi Presidente” y “Somos más fuertes juntos”, residentes y colectivos como The Lake Chapala Society, de Ajijic; y Lakesides Progressives for Action, de San Miguel de Allende, se han reunido en las plazas de sus comunidades para reclamar contra las decisiones del Mandatario.



La protesta más reciente fue anteayer, cuando cientos de personas protestaron en San Miguel de Allende contra los ataques de Trump.