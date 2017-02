Prueba uBeam carga por ultrasonidos

EL PAÍS | JOSÉ MENDIOLA ZURIARRAIN. Madrid Publicada el

¿Se imaginan entrar en una cafetería y que el móvil comience a cargarse de forma completamente automática? ¿Y no tener que depender de los cargadores ni de sus incómodos cables?

La industria lleva tiempo intentando dar con una solución para librar de los cables al usuario, y son varios los fabricantes que han optado por sistemas de carga inalámbrica, pero siempre ncesitan una base de contacto sobre la cual colocar el dispositivo. La firma uBeam quiere romper todas las limitaciones con un sistema de carga a distancia del que acaba de hacer la primera demostración pública.

No se trata de de un sistema de cargadores que no requieran cables, sino de poder viajar en tren o avión y que, mientras dure el trayecto, el móvil o tableta se carguen sin que el usuario tenga que hacer algo. uBeam prevé multitud de casos de uso de su tecnología también en edificios de uso público, como bibliotecas o universidades, y cómo no, en el propio hogar: se podrá decir adiós por fin a los cargadores, puesto que el móvil se cargará solo dentro de la propia casa.

El sistema logrado por uBeam se compone de un emisor y el receptor (el dispositivo a cargar). El primero emite ondas de sonido a una frecuencia superior a los 20 KHz y por este motivo, imperceptible para el oído humano o animal. Estas ondas de ultrasonido son transformadas en energía mediante un receptor que, a su vez, carga el dispositivo. ¿Tienen estas ondas algún impacto en la salud? uBeam se ha querido adelantar a una posible controversia explicando con todo lujo de detalles lo inofensivo de una tecnología que, como ellos recuerdan, lleva más de 100 años entre nosotros.

Pero lo realmente importante de esta demostración -que fue presentada “off-the-record”, expresión empleada por sus creadores, es que por fin parece que esta forma de carga es operativa y aplicable comercialmente.

En la demostración se empleó una funda un tanto aparatosa que a su vez cargaba un móvil Android, pero la presidenta de la compañía, Meredith Perry, aclaró que la funda final que será comercializada tendrá un acabado mucho más refinado.

uBeam es una de las compañías de moda en Silicon Valley. Ha levantado 23.5 millones de dólares en inversiones por parte de fondos como Andreessen Horowitz y de particulares como Marissa Mayer, presidenta de Yahoo!.

Pero la compañía podría no estar sola en esta aventura: uno de los más sonados rumores en torno al próximo iPhone consiste en que podría estar dotado con una tecnología de carga similar, y de hecho, Apple ha robado varios ingenieros a uBeam en este aparente propósito.

