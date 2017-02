Inasistencia no los desanima

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

Así sean dos personas, las manifestaciones en contra del gasolinazo continuarán en la ciudad, aseguró Francisco Romero, quien ha estado participando en todas las marchas.Esto debido a que la manifestación a la que se convocó ayer tuvo la respuesta de sólo siete personas, las cuales no marcharon por el Bulevar y en su lugar, se trasladaron al Jardín Principal y ahí se manifestaron encontra del gasolinazo.



La cita a la manifestación era a las 2 de la tarde de este domingo en las antiguas instalaciones de la Feria, pero para las 2:20 no había ni una sola persona en el lugar.



Alrededor de las 2:40 había siete personas, las cuales esperaron la llegada de más, pero pasadas las 3 de la tarde, decidieron moverse a la Presidencia Municipal para cumplir con su cometido: mostrar su descontento ante el alza a los combustibles, aunque esta vez no marcharon por el Bulevar.



“Aquí es importante continuar, esta lucha va a continuar, estemos tres, estemos cuatro… Los ciudadanos conscientes de Celaya nos estaremos manifestando en contra del gasolinazo, en contra de las políticas neoliberales y en contra de las reformas estructurales del gobierno federal”, dijo Francisco Romero.