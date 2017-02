“Atlas de Jazz en México”

ROLANDO FUENTES BERAIN | Hechos, no palabras Publicada el

(Texto leído el pasado 9 del corriente en la Casa de la Cultura de Celaya)

Agradecemos las generosas aportaciones de DIPASA, exitosa empresa Cortazarense en la persona del Sr. CESAR COELLO GALAVIZ, de la diputada federal ADRIANA



ELIZARRARAZ, de la regidora ELOISA CHOLICO y, claro, de ANTONIO CHAURAND y del SISMACC por su invaluable apoyo para la realización de esta presentación que pretende acercar la cultura a todos los grupos sociales como en su momento lo hizo nuestra querida UNAM con nosotros como sus alumnos. Esperamos sea de su agrado.



Oyendo a George Gershwin y su inconfundible “Rapsodia en Azul” en aquel grueso LP de la marca “London” con mi padre en su tornamesa que con tanto cariño fue armando, me enamoré del jazz. Después de la brutal represión del 2 de octubre de 1968, en el marco de la “Olimpiada Cultural” todavía con el sentimiento derrotado, acudí al Palacio de Bellas Artes a que Dave Brubeck me reanimara con su gran clásico “Take Five” y Jacques Loussier me embriagara con su “Play Bach Jazz”. Aficionado generacional del rock y el blues, me hice inmediatamente adicto al jazz y a sus ritmos sincopados.



Fue así como supe de ANTONIO MALACARA PALACIOS, quien desde los 18 años ya escribía en “México Canta”, “Tele Guía” y 16 revistas más, siendo “Conecte” la más conocida por la banda. Antonio colaboró como columnista en 5 diarios de tiraje nacional últimamente en “La Jornada”. Ha publicado 12 libros, 3 con el FONCA, 2 con la Secretaría de Cultura, 4 con Universidades, 2 con Editorial Hera y el que hoy nos ocupa auspiciado por la Comisión de Cultura de la LXII Legislatura y la propia Secretaría de Cultura. Impartió cursos en 3 instituciones educativas nacionales, trabajó en 4 canales de televisión y ha participado en 5 grandes eventos, primero en el Teatro de los Insurgentes, 2 veces en la Sala Principal de Bellas Artes, una vez en el Auditorio Nacional y otra en la Sala Netzahualcóyotl de nuestra Alma Mater la UNAM.



Con la sensible ausencia de ALFONSO LÓPEZ alias ORNICOLEMAN, catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro, y un verdadero conocedor de la escena jazzística me atrevo a ser yo quien presente a nuestro querido amigo Antonio quien nos deleita con su ATLAS DE JAZZ EN MÉXICO, libro que ha sido presentado en 36 ciudades del país. Antonio ya prepara una segunda edición del mismo con los conocimientos acumulados en sus viajes que lo convierten en sus propias palabras en un...”aprendiz de cartógrafo”. Aunque yo lo llamaría más propiamente una enciclopedia andante del rock, blues y jazz nacionales y del extranjero.



ADENDA



El pasado lunes 6, varios integrantes del Congreso Nacional Ciudadano Célula Celaya cargaron combustible en 4 gasolineras, lo pagaron y sin ánimo de perjuicio hacia los dueños o empleados, presentaron un escrito en el que relevan a la gasolinera de la responsabilidad de retener el 38% de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) comprometiéndose a pagarlo de requerirlos Hacienda, con el nombre, firma y datos del consumidor. Solo en una el dueño actuó contra dichos valientes ciudadanos que ejercían un generoso acto de resistencia civil, entre ellos una dama de 72 años sin entender que en pocos meses sus propios intereses se verán afectados cuando el desgobierno logre desmantelar por completo a PEMEX y permita que EXXON, SCHELL, TEXACO, REPSOL y otros vendan combustible más barato traído del extranjero.