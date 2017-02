Peligrosa la mentira repetida…

ADOLFO MANRÍQUEZ MÉNDEZ | OPINIÓN Publicada el

Hay peligro para México, pero, ¿quién dirige la orquesta? Se convoca a los mexicanos para la defensa… ¿De qué? De lo dicho por el presidente de E.U., Donald Trump, cuando dijo que “México no siempre manda lo mejor, pues entre los indocumentados, hay ladrones, violadores”, etc..



¿entendieron? México NO siempre manda lo mejor, etc., etc...



Y la otra MENTIRA: Trump enviará TROPAS a México… Los anarquistas, comunistas predistas, y todos los ISTAS que gusten, lo MAGNIFICAN como UNA INVASIÓN.



¡Él dijo que ENVIARÍA TROPAS ayudando AL GOBIERNO de México a COMBATIR a los HOMBRES MALOS! ¿SI? ¿Quedó claro? A AYUDAR A combatir a los HOMBRES MALOS.



Es decir, pillos, cárteles, drogadictos, etc.



¿Por qué lo manejan como POSIBLE INVASIÓN?



Y lo peor: me recuerda cuando nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio… Y los tratados Mc Lane – Ocampo, firmados por el “presunto” traidor, Benito Juárez, cuando compromete más territorio y permite el paso de tropas norteamericanas (ese sí) por todo el territorio nacional. ¿Y quién dice ALGO? Les recomiendo que busquen el libro Las grandes traiciones de Juárez, del maestro Celerino Salmerón.



¿Quién salvó a México? El senado norteamericano que NO permitió que se llevaran a cabo los puntos del Tratado Mc Lane Ocampo. (1859)



Y… No te dejes engañar. Es el peor momento para más divisionismo en México… Y para que te engañen con mentiras REPETIDAS miles de veces.



¡Unidad, México!