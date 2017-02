Existen fotos de los restos de Jenni

REDACCIÓN Publicada el

El toro del corrido, Lupillo Rivera, ofreció una entrevista exclusiva a Lourdes Stephen en Sal y Pimienta la cual pidió al público recordar, pues el tiempo permitirá comprender en su totalidad las expresiones que este domingo ofreció.

Lupillo está convencido de que Jenni Rivera sabía que su vida corría peligro, antes del viaje a México que culminó con su trágica muerte, de regreso a casa. "Yo creo que mi hermana ya presentía algo, porque todo lo de su testamento lo cambió el jueves, antes de irse al aeropuerto. Ahí fue cuando nombró a Rosie (como albacea). El 7 se fue a trabajar creo a Colima, el día 8 a Monterrey y ya no amaneció el día 9 (de diciembre de 2012)", confesó

Sin especificar cuál de sus hermanos, Lupillo Rivera aseguró que uno de ellos "me retó y me dijo que por qué no (vería los restos mortales de Jenni), 'si esa es tu responsabilidad'". En ese momento, le respondió: "No, mi responsabilidad es encontrar a mi hermana y llevarme a mi hermana. Esa es mi responsabilidad".

Tuvo dos razones poderosas para no ver los restos del cuerpo de Jenni Rivera que fueron recuperados de la zona en la cual se estrelló el avión en el cual se trasportaba con otras seis personas. La primera fue respetar los deseos de su hermana mayor, quien le había advertido que no quería que la vieran en un ataúd: "Mi hermana había dicho que no quería que nadie la viera así". Y la segunda, defendió, fue que quería quedarse "una imagen de mi hermana, como yo la vi la última vez".

Con información de Univision