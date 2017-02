¿Qué tanto han cambiado los efectos especiales?

REDACCIÓN Publicada el

De 1927 a la fecha, los efectos especiales no se han mantenido igual, sino que han mostrado una gran evolución.

A días de los Premios de la Academia, el canal Burguer Fiction compartió un video en el que muestra a las ganadoras en la categoría Mejor Efectos Especiales, desde 1927 hasta 2016, y en éste último año muestra a las nominadas.

Filmes como 2001: Odisea en el Espacio, Star Wars, Indiana Jones, Alien, Total Recall, Ben Hur, El día que la Tierra se detuvo, Los 10 mandamientos, The Matrix, Jurassic Park, La Trilogía de “El Señor de los Anillos”, Avatar, El Origen, Gravedad, Interstellar, E.T., Ex Machina, Superman, entre otras, aparecen en la lista.

Los Premios de la Academia se entregan el próximo 26 de febrero.