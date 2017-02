Auditorías son 'inútiles': ASEG

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

El titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), Javier Pérez Salazar advirtió sobre los escasos resultados que ofrecen los actuales esquemas para aplicar auditorías, pues hay organismos públicos a los que se revisa hasta 4 o 5 veces, sin lograr los resultados deseados.



Explicó que en Guanajuato existen unos 300 organismos estatales y municipales con atribuciones para fiscalizar el gasto a cargo de organismos públicos, lo que muchas veces genera duplicidad de funciones.



“No estamos cumpliendo con los principios que ponemos al sujeto fiscalizado y ni siquiera nos ponemos de acuerdo en lo que se tiene qué hacer”, dijo.



Apuntó que hay casos en donde una misma instancia pública es fiscalizada hasta por 5 organismos, pero en materia de resultados no se llega a nada, pues en las auditorías se detectan irregularidades que normalmente no son castigadas.



Precisó que en el tema de la fiscalización se han detectado problemas como la duplicidad de funciones, además de que los tiempos y los costos son altos, por lo que es necesario ampliar las metas y cobertura.



Señaló que muchas de las funciones que en materia de revisión de aplicación del gasto público asumen instancias estatales y municipales, también son muchas veces competencia de la federación, lo que ocasiona que haya confusión a la horas de las revisiones.



Y consideró que una de las mayores deficiencias radican en las responsabilidades civiles y penales que se desprenden de estas revisiones, las cuales no se cumplen, o bien en el caso de las denuncias penales, se archivan una llegando a instancias como la PGJE.



“No hemos logrado los resultados esperados, ya que los recursos públicos se siguen gastando de manera poco clara”, aseguró.