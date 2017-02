Captan asalto a punta de pistola en Salamanca

REDACCIÓN Publicada el

Dos hombres armados, asaltaron a una mujer que estaba parada, al parecer afuera de su domicilio junto a su camioneta, la noche del domingo en la colonia Villarreal en Salamanca.



Un vídeo que se difundió en las redes sociales, al parecer de una cámara ubicada en la calle donde ocurrió el asalto, grabó el momento en que los dos sujetos llegaron, uno de cada lado de la camioneta.



Se aprecia que la mujer traía bolsas en las manos y un celular, mientras bajaba algo más de la camioneta que estaba con las puertas abiertas.



En la parte trasera se encontraban una menor de unos 9 años con al parecer una toalla en la cabeza y en pijama.



De pronto, un sujeto pasa detrás de ella y saca un arma de fuego con la que la amaga en presencia de la niña, le apunta a la cabeza y al parecer le pide las llaves de la camioneta.



En ese instante sale de la casa otra mujer que se lanza por la espalda al asaltante, mientras que el otro se sube al lugar de piloto para buscar las llaves.



El delincuente voltea y también amaga a la segunda mujer mientras la primera se tira al piso del copiloto, mientras tanto, la menor no sabe qué hacer y la segunda mujer a pesar de que está siendo amagada, le abre la puerta a la niña para que salga a resguardarse y se mete a la casa.



Eran las 10 de la noche del domingo cuando ocurrió el asalto, que no duró más de dos minutos. De acuerdo al parte de la Policía Municipal de Salamanca, los afectados reportaron los hechos, pero tras la búsqueda de los ladrones no los hallaron.



Cabe destacar que Salamanca es de los municipios que desde el año 2014 a la fecha, ocupa los primeros lugares a nivel nacional por el robo de vehículos.