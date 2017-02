Acaba el crédito a Torrente

| LUIS GERARDO LUGO Publicada el

De aquel equipo León que alcanzó una racha de once juegos sin perder en el anterior torneo, no queda mucho.



Hoy en día carece de puntería, profundidad, espíritu y control táctico que lo hace estar en el lugar donde precisamente Javier Luis Torrente lo tomó para rescatarlo. La ironía futbolística dicta en estos momentos que ahora es el argentino quien necesita de manera urgente una acción salvadora.



Desde la derrota en la semifinal contra los Tigres aquí en ‘El Glorioso’, el León ha caído en un bache y esto hace que el saldo de la tarjeta de Torrente como timonel del León se esté acabando.



En pozos como este, al menos en mi existencia nunca he visto que cesen a los jugadores. En cambio con el entrenador siempre la canción se interrumpe primero.



Ojo, no le echo la culpa de todo al timonel argentino del León, pero en un plantel de futbol es un hecho que al que le dan menos crédito es al que ocupa este puesto. En Puebla, Morelia y Querétaro lo sentenciaron ya de esta forma en el presente campeonato.



De aquel equipo embalado de Torrente hacemos referencia que Velarde cambió de colores, Novaretti cometió una imprudencia, Mejía, Cano y Elías sufrieron fuertes lesiones, ‘Chapito’ y Yarbrough no han sido los mismos, además de que Boselli ha traído la pólvora mojada. Aunado a todo ello, Maxi nunca despuntó y Burbano ha pasado entre azul y buenas noches.



Para todo técnico, una seguidilla de circunstancias así es difícil de controlar. Sin embargo, en problemáticas como esta era donde queríamos ver de qué estaba hecho Torrente.



Y refiriéndonos exclusivamente a la última y dolorosa derrota ante los Gallos, hay cuestionamientos que pueden verterse sobre la mesa en relación a las decisiones del argentino.



Anunció una revolución en su cuadro y en esta dejó a Boselli, Elías y Montes en la banca. Lo de Boselli estaba anunciado públicamente, lo de Montes era un secreto a voces, pero donde ponemos nuestras mayores interrogantes es con la decisión de dejar al ‘Patrullero’ a un lado.



A pesar del amistoso a media semana con el Tri, Elías pudo haber jugado en La Corregidora 67 minutos y no 23 como sucedió. Viene de una lesión, sí, pero en el nivel que está es mejor que Burbano.



Torrente le respetó a ‘Gullit’ por los goles anotados desde su regreso a La Fiera, pero sigue el de Tamaulipas sin convencer como enganche o como segundo atacante. De igual forma, ha sido condescendiente con un Burdisso que juega de todo menos de central.