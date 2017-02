Asteriscos

***TRUMP Y GUANAJUATO

El presidente Donald Trump ya demostró que va en serio con las deportaciones de paisanos. El Gobierno de Guanajuato ya debe tener una estrategia integral para atenderlos allá y también acá.

*INSTITUTO MIGRANTE

El Instituto Estatal del Migrante, que nació en este sexenio y que dirige Susana Guerra, tiene para este año un presupuesto de 87.9 millones de pesos, que es un 8.6% mayor al que le autorizaron en 2016.

*TODOS EN ALERTA

La alerta migrante obliga al gabinete completito a trabajar. El gobernador Márquez debe, pronto, presentar un paquete más completo de apoyos económicos y sociales que alivianen tantito el trancazo.

***APAGAN FUEGO AZUL



En el nuevo Comité Diretivo Municipal del PAN ya se apagó el fuego interno, al menos por ahora. El enojo del bloque afín al senador Fernando Torres Graciano con los nombramientos de carteras que hizo el dirigente Alfredo Ling, se calmó luego de que tuvo que intervenir el jefe estatal, Humberto Andrade.

*GRILLAS DE COMITÉ



Recuerda usted que a fines del año pasado el nuevo líder, que en realidad es el mismo, Ling Altamirano, convocó a la primera reunión de su Comité y les puso sobre la mesa las carteras que ocuparía cada uno, eso no gustó a los “fernandistas” para quienes, si bien es una facultad que tiene el dirigente municipal en los estatutos, fue una rudeza innecesaria eso de no procurar el consenso.

*TUMBAN A TESORERO



El acuerdo para que se desistieran de la queja formal que habían presentado algunos, como la diputada local Libia Dennise García, fue el de incorporar a “fernandistas” en dos carteras. A la Tesorería del Comité llegó Coco Terrones y el sacrificado fue Paco Becerra, quien venía de ser Secretario en el periodo anterior de Ling como dirigente. Además al área de Afiliación entró Tatiana Guerrero. Asunto arreglado.

*LING, CALLADO



Por cierto Ling, el jefe municipal del panismo tan proclive a las declaraciones semanales cuando el Gobierno lo encabezaba el PRI-Verde en León, pues ya tiene desde antes de Navidad sin aparecer en medios. Le habrán pedido “guardarse” un rato pues, ante las protestas por el incremento a la tarifa del transporte público y la ola de violencia en Guanajuato y León, no vaya ser que pidiera cuentas a sus gobiernos.

*MESA POLÍTICA



Lo que habrá hoy en el PAN azul es una reunión de la mesa política de León. Hace rato que no se reúnen, están convocados los diputados locales y federales; el coordinador de la bancada en el Ayuntamiento, que es el síndico Luis Ernesto Ayala; dos senadores; y el Presidente y la Secretaria del PAN. No han dicho la agenda pero en la mesa están los temas de la violencia y del gasolinazo.

***ATENCIÓN A ADICTOS



El Alcalde recordó el viernes el fracaso contra las adicciones y el sábado tempranito la Secretaría de Salud respondió con un comunicado para recordar que en San Pedro del Monte, carretera León-San Francisco, se cuenta con el nuevo Centro de Atención Integral en Adicciones (CAIA) en el que se brinda tratamiento básico e intensivo y una Clínica de Día para estar siete horas.

*PREVENCIÓN, LIMITADA



La realidad es que la SSG, que comanda Ignacio Ortiz, atiende con la inercia de los programas y recursos que no alcanzan para el tamaño del problema. La Subsecretaría de Prevención del Delito del Estado, con el panista Marco Rodríguez, no se ve ni se siente, y la Dirección de Prevención del Delito Municipal, con Elías Lira, tiene una actuación muy limitada, lo mismo que otras áreas responsables del tema.

***ROMERO A LA CARGA



El senador Juan Carlos Romero Hicks volvió a la carga con un video en redes sociales para cuestionar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, por el “gasolinazo” y lo que calificó como opacidad para entender cómo determinan los costos.

*FÓRMULA CONFUSA



El panista cuestiona que el 27 de diciembre el Gobierno publicó una fórmula “que intenta explicar costo de gasolina, pero nada explica; si el propósito fue confundir lo lograron, hay opacidad en los costos de lo que llaman logística, no entendemos la diferencia dentro de una misma zona geográfica”.

*NO MÁS GASOLINAZO



El ex Gobernador pregunta cómo justifican casi 50% de impuestos por litro, “será que las verdaderas causas del aumento son la corrupción y la ineficiencia, no más gasolinazos ni formulas engañosas”.

*ENTRE HERMANOS



Por el contrario al otro Romero Hicks, José Luis, presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato, con camisa del PRI, esa explicación del “gasolinazo” que ofreció Hacienda no dejó de replicarla. Para el panista el costo es elevado y el tricolor copia la versión de que es menor al promedio mundial.

***DIEGO, CON COMERCIANTES



El secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhué Rodríguez, anda del tingo al tango. El viernes se reunió en Irapuato con socios de la Federación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de Guanajuato (Fecanaco) en donde hizo un llamado para que la sociedad se involucre y se apropie de la estrategia Impulso Social y asegurar la continuidad del programa para cuando él ya no esté ahí.

*Y COLEGIO DE MONJAS



Diego también participó el fin de semana en la celebración del aniversario 75 del Colegio J. Guadalupe Fernández, uno de los de tradición en San Francisco del Rincón. Ahí aprovechó para presumir el programa de Desarrollo Socieducativo, un curso formativo del que han graduado a 60 mil personas.

‘Picha’ camión

El regidor panista del Ayuntamiento de León, José Luis Manrique, lanzó en redes sociales una convocatoria para ayudar, a partir de marzo y durante todo el año, con 35 becas de transporte público. El apoyo económico será con dos pasajes diarios que abonará directamente a la tarjeta de PagoBús.



El objetivo es destinar los mismos 4 mil 500 pesos al mes que reciben de vales de gasolina en ese plan social. Y habrá más.