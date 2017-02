Violencia y más violencia

León y San Francisco del Rincón se volvieron tierra caliente. Y no existen señales de que las cosas cambien.



La zona metropolitana está en disputa de los mercaderes de las drogas. El número de adictos crece y no se ve una política contundente de prevención, atención y rehabilitación de los enfermos.



Hay más consumidores, crece la demanda y cada vez hay más oferta. Los delitos de alto impacto, según la jerga policíaca, llamados ejecuciones por el vulgo, empiezan a parecer normales. Pocos reflexionan que la adicción conduce también a robos y asaltos para comprar la droga.



La ola de ejecuciones es imparable y la percepción de impunidad es el caldo de cultivo para el delito.



El Gobierno del Estado al menos ya asomó la cabeza para anunciar que enviarán 250 elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Procuraduría, de refuerzo a apoyar labores de inteligencia y reacción.



En coordinación los tres niveles de Gobierno fue notaria en los operativos del fin de semana.



El gobernador Márquez pidió que los guardianes del orden permanezcan por tiempo indefinido, hasta dar resultados.



Pero lo mismo dijeron en junio 2016. Ante el incremento de homicidios dolosos el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, anunció una unidad especial de inteligencia para esclarecer homicidios.



La misma promesa hubo en las visitas del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.



En León, en agosto, El “Chino” Chong inauguró un Centro de Prevención de la Violencia en San Pedro de los Hernández. Ese mismo día se reunió con el Grupo de Coordinación de Seguridad de Guanajuato y ofreció entrevistas a medios para presumir el regreso de las fuerzas federales. Prometió volver y recorrer de noche esa colonia y abrir un espacio en ese lugar para rehabilitar adictos.



En noviembre estuvo en Irapuato, esa vez acompañado por el gabinete de Seguridad Nacional en pleno: el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos; de la Marina, Vidal Soberón; el comisionado de Seguridad, Renato Sales, y del CISEN, Eugenio Imaz. Anunciaron la puesta en marcha de la estrategia nacional para reducir la violencia en 50 municipios del País, entre ellos León, Irapuato y Celaya.



Ahora sabemos que la Gendarmería ya no andaba por acá porque Márquez anuncia el regreso de 300.



Es sintomático que ni en el PAN hay una defensa de Escudo y menos de los funcionarios del Góber.



Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que difunde el Observatorio Ciudadano de León, reportan en 2016 la apertura de 172 carpetas de investigación por homicidios dolosos en León (en una carpeta puede haber más de un homicidio. En total hubo 193).



Los mismos datos dicen que en el 2015 se abrieron 139 carpetas de homicidio doloso, así que hubo 24% de incremento. Aunque en 2012 se registraron 171, es decir, casi lo mismo que el año pasado.



En 2017 ya todo salió de control. En enero 32 homicidios y en febrero casi dos por día.



En San Francisco del Rincón van 11 homicidios, siete de ellos en tres días de esta semana.



Ayer como hoy se dijo que la mayoría de los homicidios se relacionan con cuestiones ilícitas. Y ante eso Márquez en la semana declara que no pueden cuidar a los delincuentes para que no los asesinen.



El secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, se fue de boca al decir que los hechos no afectan a civiles, que se matan entre los malos. El Gobernador tuvo que enmendarle después la plana. Nada más basta recordar la muerte de tres menores, presuntamente a manos de su padre, pero en medio de un operativo fallido en una finca en San Miguel de Allende, y otro, un niño el jueves en San Francisco.



Si queremos entender lo que pasa basta un vistazo a la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred) de 2014, elaborada por el INEGI y la Secretaría de Gobernación, que puso a León como la ciudad más hostil para los jóvenes. Entre 47 urbes ocupó el primer lugar en jóvenes entre 15 a 29 años que alguna vez probaron drogas ilegales, con un 15.1%.



También la ciudad zapatera encabeza el ranking de jóvenes con amigos involucrados en consumo de drogas ilegales (31.7%) y en jóvenes que han usado armas o cometido actos de vandalismo (21%).



Ante esos datos impactantes, no se anunció entonces, ni ahora, ninguna acción extraordinaria.

Fernando Torres, sacude estructura

Luego del “golpe” recibido en las elecciones internas de dirigencias municipales y consejeros estatales y nacionales en noviembre y diciembre pasado, el senador leonés y suspirante panista a la Gubernatura, Fernando Torres Graciano, reapareció ayer con su equipo cercano para decir que “van con todo”.



En la granja del curtidor leonés, Lupe Vera, reunieron a más de 300 de todo el estado. El Senador les dijo que “va derecho y no se quita”, así que todos a echar toda la carne al asador en la promoción de su gallo, en tanto no se definen las reglas y tiempos para elegir.



Era una reunión de trabajo sencilla, dicen, pero se emocionaron y llegaron muchos más. Fernando les dijo que intensificará su recorrido por los municipios para aterrizar en cada uno un plan de trabajo.



Del otro lado saben que el “delfín” Diego Sinhué Rodríguez, no deja de moverse. Él desde la inmejorable plataforma del programa “Impulso Social”, y el aparato oficial que lo cobija.



Fernando les dijo ayer que no ocupan de la nómina y el dinero público, sino de convencidos en el proyecto. Su esposa, Patricia Dávalos, dirigió un mensaje a las mujeres.



A la reunión asistieron diputados locales como la leonesa Libia Dennise García Muñoz Ledo, y federales, de León Ricardo Sheffield, la salmantina Karina Padilla y de Cortazar Ariel Corona.



Otros panistas leoneses que asistieron fueron al exdirector general del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (Iplaneg), Horacio Guerrero; el exregidor y constructor, Ignacio Villafuerte; y al exsecretario general del Congreso del Estado, Jorge Espadas.

Medicinas, ¿carpetazo?

La compra de medicamentos no deja de ser un dolor de cabeza para el Gobierno de Guanajuato.



El balconeo mañanero en cadena nacional del miércoles con Carlos Loret de Mola, pegó a la imagen de las autoridades. La defensa del Gobernador y su equipo tienen razón cuando acusan que revivir un tema del 2013 tiene algo de grilla política y una guerra comercial entre distribuidoras.



Pero hay materia para la investigación cuando en juego está la salud y muuuucho dinero.



En septiembre 2013 am reveló cuando médicos del Seguro Popular denunciaron que la empresa Intercontinental de Medicamentos pidió a las farmacias (que ellos mismos manejan por cierto) “sacarla disimuladamente de las unidades ya que tenemos un megaproblema por esa insulina”, decía el correo.



Otro documento oficial firmado por la entonces directora general de Servicios de Salud de la SSG, Dra. Rosa María del Rosario Carmona Nieto, pedía textual a las Jurisdicciones Sanitarias “verificar si en las unidades de salud se encuentra Insulina Blonglixan, ya que es de manufactura china y comercializada por una empresa mexicana, ya se tuvo la experiencia el año pasado que con este tipo de insulina los pacientes no se controlan metabólicamente. En caso de que existan algunos frascos favor de enviar escaneado la nota de remisión a la responsable estatal del programa de Diabetes, para que sea verificado por el área correspondiente ya que no está autorizado la entrega de esta insulina”.



El Partido Verde denunció entonces un sobreprecio en ese medicamento, y en toda la distribución.



El secretario de Salud, Ignacio Ortiz, y el subsecretario de Finanzas, Isidro Macías, salieron de escudo. El primero para mostrar que es un medicamento avalado por la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) con número de registro 407M2007, y el segundo defiende los tres procesos de compra en los que se ha favorecido a las mismas empresas: Intercontinental y Dimesa.



El Gobernador se enfada y da carpetazo al tema. Pero antes los secretarios de Salud (Nacho Ortiz) y de Finanzas, Ignacio Martín Solís, deben comparecer ante comisiones en el Congreso Local el lunes 20.



El tema logró lo que nunca, unir a los siete diputados federales del PRI (Bárbara Botello no está en el grupo de whatsapp de los otros seis) para exigir revertir los contratos apenas aprobados hace unos días, separar a los secretarios de Salud y Finanzas y transparentar la lista de pacientes y checar sus efectos.



Un gran tema que vale la pena desmenuzar es el costo de la distribución de medicamentos.



El tema no sólo es local. En octubre pasado la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofoce) abrió una investigación sobre el mercado de producción, distribución y comercialización de medicamentos para determinar si existen prácticas monopólicas.



Por la importancia vale la pena revisarlo todo, y bien. Un carpetazo no conviene, menos a Márquez.

Paridad y reelección, ya

Luego de dos meses de receso el Congreso de Guanajuato regresa el miércoles 15 a sesionar.



Entre los pendientes anote usted que están contrareloj para aprobar, a más tardar en mayo, la reforma a la legislación electoral y cumplir con la reforma constitucional que en 2018 abre la puerta a la reelección de ayuntamientos y diputados locales, pero también obliga a la paridad en las candidaturas.



El acuerdo es que la iniciativa de esa reforma salga por consenso en la Junta de Gobierno que preside el panista Éctor Jaime Ramírez y están sentados los representantes de todas las fuerzas parlamentarias.



En la reforma a la Constitución de Guanajuato de 2014 se incluyó el derecho de reelección para los alcaldes por un periodo más de tres años, y para los diputados locales hasta por otros tres periodos. Pero ya la pasada Legislatura no quiso entrarle de una vez a las reglas finas para ese derecho.



También en 2015 hubo paridad en candidaturas a diputaciones locales y en las planillas de regidurías, pero se dejó fuera a las sindicaturas y a las alcaldías, a lo que ahora, por fuerza, deberán de entrarle.



Y no será un tema sencillo. En la reelección hay que definir si piden o no licencia a sus cargos, quiénes, y durante cuánto tiempo, para hacer campaña primero en sus partidos y luego al exterior. Y en la paridad la obligación de postular en la misma cantidad candidatos mujeres y hombres a todo cargo.



Además de reglamentar que se manden a distritos y municipios con la misma oportunidad de triunfo a hombres y mujeres, y no querer pasarse de listos con agandallar las posiciones más importantes.



Después la complicación de atender la reforma será para los partidos políticos. Por ejemplo el PAN tiene hoy 26 alcaldes, todos hombres, con la paridad sólo 23 podrían aspirar a reelegirse, y vaya lío será para el partido definir a cuáles dará luz verde y a cuáles mandará a la banca. Lo mismo a diputados.



Una razón más para pensar que las candidaturas serán definidas por “dedazos” y no elecciones internas.



Para muestra: el alcalde de León, Héctor López, llegó al cargo con la intención de quedarse seis años, pero, ¿si la opinión ciudadana les dice otra cosa?. El jefe estatal, Humberto Andrade, ¿qué le dirá? Tampoco habrá lugar para tener dos síndicos hombres, Carlos Medina y Luis Ernesto Ayala, y cómo definirán quiénes de su amplia bancada de ocho regidores pudieran aspirar a repetir. Vaya bronca.



El Congreso Local también deberá estar atento al curso que tome la legislación federal sobre el tema. Por ejemplo la diputada federal leonesa por el PAN, Alejandra “La Wera” Reynoso, presentó en marzo 2016 una iniciativa de reforma constitucional para incluir la paridad también en la conformación de los gabinetes en los gobiernos Federal, Estatal y en los municipios de más de 100 mil habitantes.



En el gobierno de Márquez brillan por su ausencia las mujeres en el equipo cercano. En el gabinete legal sólo está la secretaria de la Transparencia, Isabel Tinoco, y otras más en el ampliado, como las titulares del Instituto para las Mujeres, Comisión Estatal del Agua, Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, el Instituto de Alfabetización y Educación Básica (Inaeba), y ya.



En la ceremonia oficial de los 100 años de la Constitución el senador panista, Juan Carlos Romero Hicks, difundió y cuestionó en sus redes sociales la fotografía que mostraba la escasa presencia de mujeres. Aunque los tiempos eran otros habrá que recordar que en la gubernatura que encabezó el panista entre 2000 y 2006 sólo una mujer estuvo en el gabinete legal, la contralora María Elena Morales, quien por cierto ya venía de ese encargo en el sexenio de Vicente Fox y fue ratificada.



El otro gran tema que viene en el Congreso de Guanajuato es concluir con todita la legislación secundaria del Sistema Estatal Anticorrupción para que ahora sí funcione. De eso platicamos la siguiente semana...