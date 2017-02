Piden indagar insulina china

ANDREA MURILLO | JUAN CARLOS GÓMEZ Publicada el

Jorge Hernández Sánchez, presidente de la comisión de salud del Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas, pidió a los medios de comunicación no asustar a los pacientes con diabetes con el tema de la insulina china.

"Se me hace aventurado decir que algo está pasando porque la insulina venga de China, se maneja de una manera escandalosa", comentó.

Lo anterior debido a las notas que han salido en diversos medios sobre la administración de insulina china a pacientes con diabetes en el estado de Guanajuato, que a su parecer son "investigaciones sin fundamento".

"Ese tipo de asuntos son delicados y no se pueden manejar con tan mala intención; me tomaré mis grandes reservas si hacen una buena investigación fundamentada y documentada. Se puede hacer con los instrumentos que tienen la instancias correspondientes", señaló.

El problema, indicó, es cómo ese tipo de información impacta en el paciente porque él no tiene conocimiento de todos estos procesos que anteceden al suministro de medicamento que considere el médico.

"Con esa simple preocupación se trastorna todo el metabolismo del paciente, es muy irresponsable sacar ese tipo de notas sin fundamentos porque no se a quién quieran asustar, pero sí asustarán al paciente", mencionó.

"De por sí ya tienen su problema metabólico que depende mucho de su estado de ánimo y si los asustan lo van a desequilibrar. Es una respuesta del organismo a una situación de alarma", finalizó.

Rechaza despidos por irregularidades

El gobernador Miguel Márquez consideró un "cartucho quemado" el tema de la insulina china comprada por el Gobierno del Estado en 2013.

Descartó la sugerencia de destituir a los funcionarios involucrados en ese entonces.

La propuesta fue hecha por los siete diputados federales del PRI por Guanajuato, quienes pidieron la separación del cargo de Juan Ignacio Martín Solís e Ignacio Ortiz Aldana, secretarios de Finanzas y Salud, respectivamente.

"Es un cartucho quemado, es pura pirotecnia política, lamento decirles. No me he subido al tema porque sinceramente no dejará nada, aseguró y agregó que el tema ya fue revisado y auditado.

Los legisladores pedían que se separara del cargo a los funcionarios mientras la Auditoría Superior de la Federación analizaba el caso, el cual fue denunciado en su momento por el Partido Verde Ecologista de México en 2013 y reportado por am .

La semana pasada el noticiero "Despierta con Loret" revivió el caso luego de que, a inicios de febrero, las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico e Intercontinental de Medicamentos ganaran una licitación médica en el estado de un contrato por mil 240 millones de pesos.